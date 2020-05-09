Büyükşehir belediyesi kaçak hafriyata izin vermiyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kente kaçak ve izinsiz dökülen hafriyat ve molozların oluşturduğu kirliliği temizlemek için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler iş makineleri ile dökülmüş olan hafriyat ve moloz atıklarını temizleyerek hafriyat sahasına taşıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Diyarbakır’ın çehresini değiştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde kaçak hafriyat taşınması ve yasak alanlara dökülmemesi için denetimlerini aralıksız sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kentte izinsiz ve kaçak olarak dökülmüş ve kirlilik oluşturan hafriyat ve moloz yığınlarını iş makineleri ile kaldırarak hafriyat döküm ve bertaraf sahasına kamyonlarla taşıdı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, çevre kanununa dayandırılarak çıkarılan hafriyat yönetmeliği kapsamında şehir merkezinde çıkan her türlü hafriyat atığının Ergani yolu Dokuzçeltik mevkiinde bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait ‘Hafriyat Döküm ve Bertaraf Sahası’na taşınmasının zorunlu olduğu aktarıldı. Yönetmeliğe uymadıkları tespit edilen vatandaşlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, “Vatandaşlarımızdan beklentimiz şehrimizde çevre ve insan sağlığı açısından kirliliğe neden olan hafriyat atıklarını ‘Hafriyat Döküm ve Bertaraf Sahası’na dökmeleridir. Bunu yaparak şehrimizde meydana gelecek olan hafriyat moloz kaynaklı kirliliğin önüne geçmiş olacağız. Ayrıca kaçak hafriyat dökülmesine ilişkin denetimlerimizin sıklıkla devam edeceğini, kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemin uygulanacağının bilinmesini isteriz” denildi.