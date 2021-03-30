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Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile resmi sözleşme imzaladı
Spor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile resmi sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, anlaşma sağlandığı duyurulan teknik direktör Yılmaz Vural ile resmi sözleşmeye imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 10:38:00 -
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile resmi sözleşme imzaladı

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile resmi sözleşme imzaladık. Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile bu akşam kulüp tesislerimizde Başkanımız Ömer Düzgün ve yönetim kurulumuzun hazır bulunduğu törenle resmi sözleşme imzalandı. Hocamız Yılmaz Vural'ın yardımcılığını Mehmet Demirtaş, İlhan Var, Cemal Tosun, Barış Gürol ve Muhammed Türkmen yapacak. Değerli hocamıza ve Erzurumspor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

2020-2021 sezonu içerisinde mavi-beyazlı kulübün 5. teknik direktörü olan Vural'ın, yarın ki antrenmanda takımın başında yer alması bekleniyor.

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