2022 yılında kurban bayramı temmuz ayında idrak edilecek. Kurban bayramı öncesinde ise pek çok kişi kurbanlık fiyatları araştırmaya başladı. Peki, büyükbaş kurbanlıklar ne kadar oldu 2022?

Büyükbaş canlı hayvan kilo fiyatı 2022

2022 yılında pek çok kalemde olduğu gibi kırmızı et fiyatlarında da bir artış yaşandı. Söz konusu bu artışın kurbanlık fiyatlarına yansıması bekleniyor. Hayvan üreticileri ise artan fiyatların sebebinin yem fiyatları olduğunu dile getiriyor. Büyükbaş kurbanlıkları bu yıl 70 bini bulabileceği ifade ediliyor. Erzurum'da dişi dana 6 bin TL, erkek dana 8 ila 20 bin TL fiyatları arasında değişiyor. Düvelerin fiyatları 12-20 bin, ineklerin ise 15-35 bin TL arasında değişen rakamlara satıldığı belirtiliyor. Tosunların fiyatları ise 40 ile 70 bin arasında değişiyor.