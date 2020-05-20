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Büyük ve küçükbaş hayvanlarda kimliklendirme çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından korona virüs salgını sürecinde hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması çalışmalarına devam ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 11:00:40 -
Büyük ve küçükbaş hayvanlarda kimliklendirme çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından korona virüs salgını sürecinde hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması çalışmalarına devam ediliyor.


Türkiye’de mevcut hayvan varlığının bilinmesi, dışa bağımlılığın bitirilmesi ve yetiştiricilerin Bakanlığın uyguladığı hayvancılık desteklemelerinden yararlanabilmesi bakımından büyük ve küçükbaş hayvanların kimliklendirilmesi ile kayıt altına alınmasının önemli olduğu kaydedildi. Bu bağlamda büyükbaş hayvanlarda buzağı-malaklar 3 aylık yaşa kadar, küçükbaş hayvanlarda kuzu-oğlaklar da 6 aylık yaşa kadar kimliklendirilerek kayıt altına alınıyor. Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içerisinde 269 bin büyükbaş hayvan, 532 bin adet küçükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına alındı. 2020 yılı içerisinde ise 65 bin 500 büyükbaş, 137 bin küçükbaş hayvanın kayıt altına alındı.


Türkiye ve tüm dünyada yaşanan korona virüs salgını sürecinde Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayvan hastalıkları ile mücadele, hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması işlemlerinin devam edeceği ifade edildi.

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