Büyük tepki toplamıştı! Şamil Tayyar bir anormallik olduğuna işaret etti

Sosyal medya üzerinden İslamiyet, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve Müslümanlara alçakça saldıran ve dini değerleri hiçe sayan provokatör Fırat Erez, Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.

AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Bana öyle inançsız birinin rutin hezeyanı gibi gelmedi"

Twitter'dan paylaşım yapan Tayyar, "Dinimize, Peygamber Efendimize, inanan herkese sürekli küfür ve hakaret eden, aşağılayan Fırat Erez sorguya alınmış. Burada paylaşmaktan bile hicap duyuyorum. Bana öyle inançsız birinin rutin hezeyanı gibi gelmedi, bakalım arkasından ne tür hinlik, ne tür örgüt çıkacak?" değerlendirmesinde bulundu.

İşte o tweet: