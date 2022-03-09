Büyük tehdit kapıda! 40 tonluk dondurucuda donarak ölecekler

Ukrayna'ya işgal başlatan Rus birlikleri meydana gelen teknik arızalar nedeni ile Kiev yakınlarında bir bölgede mahsur kaldı. Bölgede hissedilen hava sıcaklığı -20 dereceye kadar düşerken tankları içindeki birlikler donarak ölme risk ile burun buruna geldi.

Rusya-Ukrayna savaşında 14. güne girilirken Ukrayna'nın çoğu kentinde çatışmalar şiddetleniyor. Doğu Avrupa'da mevsim normallerinin dışında seyreden Soğuk Hava dalgası her iki ülkenin ordusu ve savaştan kaçmaya çalışan mültecileri vurmaya başladı.

Putin'in başkenti işgal etmek için gönderdiği 65 metre uzunluğundaki dev askeri konvoy bir haftadır mekanik sorunlar, yakıt tedarik sorunları ve katı Ukrayna direnişi nedeniyle Kiev'den yaklaşık 20 mil uzaklıkta mahsur kalmış durumda. Ancak görünüşe göre Rus askerlerinin bir numaralı sorunu teknik aksaklıklar değil dondurucu hava soğukluğu.

Rus askerleri donma tehlikesiyle karşı karşıya

Bu hafta boyunca Kiev ve Kharkiv çevresinde sıcaklıkların gece boyunca -10C dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisi de dikkate alındığında hissedilen sıcaklık -20 derece olacak. Kiev'in eteklerinde beklemede olan Rus birlikleri bu hafta araçlarında donarak ölüm riski ile karşı karşıya kalabilir.

Rus tankları 40 tonluk dondurucuya döndü

İngiliz Ordusu'ndan Binbaşı Kevin Price, Rus tanklarının mevcut koşullarda '40 tonluk donduruculardan' başka bir şey olmadığını söyledi. Mart ayında bu kadar düşük sıcaklıklarla karşılaşmayı beklemeyen Rus askerleri için hayatın 'inanılmaz derecede zor' olacağını belirten Binbaşı Price, sert koşulların Kuzey Kutbu tarzı savaşa hazır olmayan birliklerin moralini bozacağını iddia etti.

Askerler donmamak için pes edebilir

Baltık Güvenlik Vakfı'ndan kıdemli savunma uzmanı Glen Grant ise tankların şu anda sadece bir buzdolabı olduğunu söyledi ve ekledi: "Motoru çalıştırmıyorsanız, Tank dondurucu bir hale gelir. Motoru sürekli çalıştırma da yakıt kıtlığı nedeniyle Rusların göze alamayacağı bir şey değil."

Grant, Newsweek'e yaptığı açıklamada, konvoyun tekrar hızlı bir şekilde hareket etmemesi durumunda birçok Rus askerinin donarak ölmemek için pes etmek zorunda kalabileceğini söyledi.