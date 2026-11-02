Öcalan’ı eleştirdiği için PKK tarafından öldürülen PKK'nın kurucusuna Tunceli’de anıt mezar yaptırdılar

1957 yılında Tunceli’de doğan Çetin Güngör, Tunceli Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra bölgede bir süre öğretmenlik yaptı. 1970'li yılların sonlarında terör örgütü PKK'nın kuruluş sürecinde yer alan Güngör, örgütün Merkez Komitesi'ne seçildi ve Avrupa sorumluluğu görevini üstlendi. Örgütün yönetim anlayışını ve Abdullah Öcalan'ın otoriter tutumunu eleştiren Güngör, bu eleştirilerinin ardından örgütten ayrıldı.

ETKİNLİKTE ÖLDÜRDÜLER

Güngör, 2 Kasım 1985 tarihinde İsveç’in başkenti Stockholm'de düzenlenen bir etkinlik sırasında PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısı ile öldürüldü.

PKK’lı Çetin Güngör için memleketi Tunceli’de ölümünden 41 yıl sonra anıt mezar yaptırdılar.

Anma törenine Güngör'ün ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Anmada mezarına karanfiller bırakıldı, lokmalar paylaşıldı ve dualar okundu.

ÖRGÜTTEKİ OTORİTERLİĞE KARŞI ÇIKTI

Anmanın ardından Güngör'ün yakın arkadaşı Ali Haydar Aşkın bir açıklama yaptı. Aşkın, Güngör’ün

örgüt içindeki otoriter yapıyı ve demokrasi eksikliğini yıllar öncesinden sorguladığını söyledi.

Aşkın, Güngör'ün düşüncelerini aktarırken, "PKK, insan hayatına ve düşünce özgürlüğüne değer vermeyen bir yapıdır" sözünü hatırlattı.

ÖCALAN’A SESLENDİ: HİÇ UTANDIN MI?

Güngör’ün öncülük ettiği demokratik düşünceye PKK Merkez Komitesi'nden bazı üyelerin de katıldığını belirten Aşkın, bu çevrenin Kürt halkının da diğer halklar gibi özgür ve demokratik koşullarda yaşayabileceği bir gelecek hayal ettiğini ifade etti.

Çetin Güngör'ün düşüncelerinden dolayı hedef alındığını belirten Aşkın, örgüt içi infazlara da değinerek geçmişte yaşananlarla yüzleşilmeden demokratik bir gelecek inşa edilemeyeceğini belirtti. Aşkın, Abdullah Öcalan'ın da geçmişte yaşananlarla yüzleşmesi gerektiğini ifade ederek, "Bu güzel insanları ölüme mahkum edenler hiç vicdan azabı duydu mu, hiç utandı mı?" diye sordu.