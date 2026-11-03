İşte en çok satan markalar: Otomobil liginde şampiyon belli oldu!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,33 oranında daralarak 883 bin 799 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 16,85 oranında daralarak 692 bin 916 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9,28 daralarak 190 bin 883 adet oldu.