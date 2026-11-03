İşte en çok satan markalar: Otomobil liginde şampiyon belli oldu!
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı satış verilerine göre, 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde en çok satılan otomobil markaları belli oldu.
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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı satış verilerine göre, 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde en çok satılan otomobil markaları belli oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,33 oranında daralarak 883 bin 799 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 16,85 oranında daralarak 692 bin 916 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9,28 daralarak 190 bin 883 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Ekim ayında yüzde 30,84, otomobil pazarı yüzde 28,40, hafif ticari araç pazarı yüzde 39,52 oranında daraldı. 2026 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Ekim ayına göre yüzde 30,84 oranında daralarak 80 bin 334 adet oldu.
Ekim ayında en çok satan ilk 10 marka şöyle:
Citroen: 3 bin 259 adet
BMW: 3 bin 259 adet
Fiat: 3 bin 902 adet
Ford: 4 bin 80 adet
Peugeot: 4 bin 203 adet
Toyota: 4 bin 898 adet
Hyundai: 5 bin 500 adet
Togg: 6 bin 761 adet
Volkswagen: 8 bin 434 adet
Renault: 10 bin 686 adet
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