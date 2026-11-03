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Otomotiv
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İşte en çok satan markalar: Otomobil liginde şampiyon belli oldu!

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IHA Giriş Tarihi:

İşte en çok satan markalar: Otomobil liginde şampiyon belli oldu!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı satış verilerine göre, 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde en çok satılan otomobil markaları belli oldu.

#1
Foto - İşte en çok satan markalar: Otomobil liginde şampiyon belli oldu!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,33 oranında daralarak 883 bin 799 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 16,85 oranında daralarak 692 bin 916 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 9,28 daralarak 190 bin 883 adet oldu.

#2
Foto - İşte en çok satan markalar: Otomobil liginde şampiyon belli oldu!

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Ekim ayında yüzde 30,84, otomobil pazarı yüzde 28,40, hafif ticari araç pazarı yüzde 39,52 oranında daraldı. 2026 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 yılı Ekim ayına göre yüzde 30,84 oranında daralarak 80 bin 334 adet oldu.

#3
Foto - İşte en çok satan markalar: Otomobil liginde şampiyon belli oldu!

Ekim ayında en çok satan ilk 10 marka şöyle:

#4
Foto - İşte en çok satan markalar: Otomobil liginde şampiyon belli oldu!

Citroen: 3 bin 259 adet

#5
Foto - İşte en çok satan markalar: Otomobil liginde şampiyon belli oldu!

BMW: 3 bin 259 adet

#6
Foto - İşte en çok satan markalar: Otomobil liginde şampiyon belli oldu!

Fiat: 3 bin 902 adet

#7
Foto - İşte en çok satan markalar: Otomobil liginde şampiyon belli oldu!

Ford: 4 bin 80 adet

#8
Foto - İşte en çok satan markalar: Otomobil liginde şampiyon belli oldu!

Peugeot: 4 bin 203 adet

#9
Foto - İşte en çok satan markalar: Otomobil liginde şampiyon belli oldu!

Toyota: 4 bin 898 adet

#10
Foto - İşte en çok satan markalar: Otomobil liginde şampiyon belli oldu!

Hyundai: 5 bin 500 adet

#11
Foto - İşte en çok satan markalar: Otomobil liginde şampiyon belli oldu!

Togg: 6 bin 761 adet

#12
Foto - İşte en çok satan markalar: Otomobil liginde şampiyon belli oldu!

Volkswagen: 8 bin 434 adet

#13
Foto - İşte en çok satan markalar: Otomobil liginde şampiyon belli oldu!

Renault: 10 bin 686 adet

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