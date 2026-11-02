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Gündem Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül ve ailesine salvolar! Soruşturma Özel’e uzanınca istenmeyen adam oldu!
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Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül ve ailesine salvolar! Soruşturma Özel’e uzanınca istenmeyen adam oldu!

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Yeni Parti’den Mustafa Sarıgül ve ailesine salvolar! Soruşturma Özel’e uzanınca istenmeyen adam oldu!

Soruşturma başlayıncaya kadar Yeni Parti’nin muteber isimleri arasında yer alan Mustafa Sarıgül, soruşturma başladıktan sonra bir anda Yeni Parti’de istenmeyen adam ilan edildi.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Mustafa Sarıgül’e ilişkin yaptığı açıklamada: “Sanki Sarıgül gibi bir ismi kimse tanımıyor da Sayın Özgür Özel topluma mal etmiş gibi bir şey var. Halbuki kendisi önceki yönetim tarafından başarılı bulunmuş, daha önce ihraç edilen Sarıgül'ü partiye almış, büyükşehir adayı göstermiş, devamında milletvekili adayı göstermiş. Partimizin milletvekiliydi. Kaldı ki son kurultayda Sarıgül'ün durduğu pozisyon, desteklediği yer Sayın Özgür Özel'in yanında değildi. Ama daha sonrasında partiye pozitif katkı sağladı. Butlan kumpasından sonra da bunun bir kumpas olduğunu söyledi ve Yeni Parti'ye katıldı” diye konuştu.

 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün iddialarına yanıt veren Emre, “Mustafa Sarıgül'ün tutuklanan oğlu Emir Sarıgül vasıtasıyla tutuklandıktan bir süre sonra tekrardan savcının huzuruna getirip ve Genel Başkanımızın hakkında akla hayale gelmeyecek suçlamalarda bulunduğunu görüyoruz” dedi.  Emir Sarıgül'ün ifadesinden bahseden Emre, “Saçmalığa bakar mısınız, babası Genel Başkanımıza para vermiş, kendisi iki tane atkı almış, bu atkının içerisine para koyulmuş da Genel Başkanımıza verilmiş de... Nerede verilmiş? Yemeğe gidilmiş, Genel Başkanımız 20'den fazla insanın bulunduğu, korumaların bulunduğu bir ortamda kimse görmeden arabasına bu paketi koyabilmiş! Genel Başkanın aracına yaklaşıp bir paket koymaya polisler izin verir mi? Bu sizin aklınıza yatıyor mu? Saçma sapan iddialar, suç duyurusunda bulunacağız elbette” şeklinde tepki gösterdi.

OTOBÜS FATURASINI GÖSTERDİ

İddialara belge göstererek yanıt veren Zeynel Emre, “İddiada 'Genel Merkeze otobüs alımı konusunda destek olmak amaçlı' diyor. Bu da otobüsü aldığımız iki aylık fatura. Biz otobüsü satın alma opsiyonlu kiraladık. İçine yaptığımız bir ses sistemi yok. Firma bunu bize böyle kiralıyor. Bir yıllık kira sözleşmesi yaptık. Sonunda da satın alma imkanımız var. Ses sistemi yaptırmış değiliz, fatura burada” dedi.

Emre, “İddianın biri bu, çürüdü. Öteki de 'ağustosta atkı almış Allah akıl fikir versin. Birazcık kafanızı çalıştırın da kumpası kurarken insanları ikna edecek şekilde yapmaya çalışın” ifadelerini kullandı.

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Sarıgül ve Özel in fezlekeleri ne zaman meclise gelecek?Bunların milletvekilliklerinin düşürülmesi için neden harekete geçilmiyor acaba?
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