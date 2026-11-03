Define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı!

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ilısu köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Güzelyurt ilçesinde 5 şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler şahısları ve kaçak kazı yapılan alanı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Kazı alanına gerçekleştirilen operasyonda şahıslar kazdıkları kuyuda suçüstü yakalanırken, jandarmanın dışarıya çıkardığı şahıslar ekiplere selam vererek çıkış yaptı. Yakalanan H.T. (24), A.D. (36), N.B. (36), B.Ö. (32) ve S.K. (35) isimli 5 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.