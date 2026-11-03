Kripto para platformuna operasyon! 4,3 milyara inceleme 367 hesaba bloke

İstanbul merkezli beş ili kapsayan nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, bir varlık alım satım şirketine aktarılan paraların önemli bölümünün suçla bağlantılı olduğu belirlendi.

Paranın izini kaybettirmek amacıyla kripto platformlarının kullanıldığı tespit edilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yüzlerce hesaba ve çeşitli mal varlıklarına bloke konulan şirket TMSF'ye devredildi.

İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE OPERASYON: 12 GÖZALTI

Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edildiği değerlendirilen paraların kripto varlığa dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

Şirket hesaplarına 2023 yılından itibaren 4 milyar 301 milyon lira para girişi, 3 milyar 990milyon lira para çıkışı olduğu tespit edilirken, 19 şüpheliye yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şirketin "aeronx.com" internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şirket hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bölümünün yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma veya kovuşturma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. ile organik bağlantısının olduğu belirlendi. BCT Yazılım'ın önceki yetkilisinin Tolga Altay, son yetkilisinin ise platform çalışanı Mustafa Uslular olduğu tespit edildi.

BCT Yazılım'ın banka hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse isimli ödeme kuruluşlarından gelen 479 milyon liranın, sanal POS tahsilatı işlemiyle Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Aynı adreste kurulduğu belirlenen Liquid Yazılım'ın hesaplarına da aynı ödeme kuruluşlarından gelen 449 milyon liranın platform hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

HESAPLARDA 4,3 MİLYAR LİRALIK PARA GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde, platformun banka hesaplarına gelen paraların büyük bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi. Şirket hesaplarında 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği tespit edildi.

Para hareketlerinin analizinde, suçlarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen tutarların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplandığı, ardından kripto varlık platformlarına aktarılarak kripto varlığa dönüştürüldüğü ve çeşitli transferlerle kaynağının gizlenmesinin amaçlandığı değerlendirildi.

ŞİRKET TMSF'YE DEVREDİLDİ

Tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan işlemler kapsamında 14 araç, 4 konut ve 2 araziye yönelik tedbir uygulanırken, 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu.

Ayrıca şirketin TMSF'ye devri gerçekleştirildi. Soruşturmanın, suç örgütünün tüm faaliyetlerinin ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.

Jandarmadan operasyona ilişkin açıklama

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; kripto varlık alım satım platformuna yönelik yürütülen çalışmalarda, platformun banka hesaplarına gelen paraların önemli bir bölümünün yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilmiştir.

2023 yılından itibaren söz konusu platforma toplam 4 milyar 301 milyon TL para girişi ve 3 milyar 990 milyon TL para çıkışı gerçekleştiği belirlenmiştir. Paraların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplanarak kripto varlık platformlarına aktarıldığı, kripto varlığa dönüştürülerek çeşitli transferlere tabi tutulduğu ve bu yolla kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda; tespit edilen (19) şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak 03.11.2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri uygulanmış, faaliyet kapsamında; (14) araç, (4) konut, (2) arazi, (367) banka ve kripto hesabına bloke işlemi uygulanmış şirketin TMSF’ye devri yapılmıştır.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.