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Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Apostolakis, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.

20 Aralık 2018 Perşembe 02:20
Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz

Yunan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Yunan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki barış ve istikrarı korumakla görevli olduğunu söyledi ve "Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz. Hükümetimiz de aynı görüştedir" şeklinde skandal bir açıklamada bulundu.

"Hükümetimiz de aynı görüşte"

Noel yortuları nedeniyle Savunma Bakanlığı basın mensupları için düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunan Genel Kurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Yunan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki barış ve istikrarı korumakla görevli olduğunu ve ABD’nin de aynı amacı güttüğünü belirtti. Apostolakis, “Türkler kayalıklarımıza çıkarsa, yerle bir ederiz. Hükümetimiz de aynı görüştedir” şeklinde konuştu.

"Bizim yanımızda kimse savaşmayacaktır"

BBC Türkçe’den Stelyo Berberakis’in haberine göre, Apostolakis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde uyguladığı baskılara karşı olan Yunanistan’ın Kıbrıs, İsrail ve Mısır ile kurduğu ittifak sayesinde bölgedeki dengelerin sağlandığından söz etti.

Yunan Genelkurmay Başkanı “Eğer savaşacaksak, ki bunu temenni etmiyoruz ve Türkiye’nin bu yola başvuracağına inanmıyoruz, bizim yanımızda kimse savaşmayacaktır. ABD ve AB ile birlikte Türkiye’nin bu meseleyi oraya kadar vardırmayacağını güvence altına almak istiyoruz.” dedi.

Apostolakis buna rağmen, “ABD’nin Türkiye’den asla vazgeçmeyeceğini, kendi stratejik çıkarları açısından Türkiye’yi bölgede kendisine en yakın müttefiki olarak görmeye devam edeceğini” de sözlerine ekledi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 02:20
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