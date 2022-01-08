Bütün imamlara örnek olacak çalışma! Tekel bayilerini bir bir ziyaret ederek camiye davet etti

Yeniakit.com.tr

Cumhuriyet Mahallesi Camii İmamı Yasin Telli, alkollü içecek satışı yapan tekel bayilerini ziyaret ederek, Diyanet baskılı İslam İlmihali hediye etti. İşletme sahiplerini camiye davet eden Telli, ziyaretlerini sürdüreceğini belirterek, şunları söyledi:

'Gâyemiz, Rıza-ı İlâhî'dir'

Mahallemizde bulunan tekel büfelerine giderek işletme yöneticileri ile tanıştım ve onlara İslam İlmihali hediye ettim. Din görevlileri olarak bizim en önemli vazifemiz, insanların hidâyete ermelerine vesile olmak ve bu uğurda hizmet etmektir.

Bizlerde bu doğrultuda gidilmesi gereken her yere gidip gerekli tebliğ vazifesini icra etmeye gayret edeceğiz. Gayret bizden, başarı Allah'tandır. Gâyemiz, Rıza-ı İlâhî'dir.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade eden büfe sahipleri de Yasin Telli'ye teşekkür etti.