Bütçe arsızı proje hırsızı! AK Parti’nin İstanbul’daki projelerini bir bir sahipleniyor

İBB’yi 10 ayda maaş ödeyemez hale getiren ve borca sokan CHP’li İmamoğlu, 962 muhtara 2 bin 500 lira değerinde akıllı telefon göndererek büyük bir müsriflik örneği sergilemişti. Ekrem’in şimdi de AK Parti döneminde bitme aşamasına gelmiş tesisleri sahiplenerek ‘proje hırsızlığı’ yaptığı ortaya çıktı.

Manipülasyonların ve skandalların ismi CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir seneye yaklaşan başkanlık serüveninde AK Parti’nin projelerini sahiplenmekten öteye gidemedi. AK Partili İBB döneminde projesi hazırlanan ve yapım aşamasına geçilen bütün işleri kendisi yapıyormuş gibi lanse eden İmamoğlu, ucuz reklam çalışmaları yürüttü. AK Parti döneminde bitirilme aşamasına gelinen engelli rehabilitasyon merkezleri, yaşlı bakım evleri, metro istasyonları, geri dönüşüm merkezleri ve daha birçok projeyi hiç bir siyasi etik kaygı taşımadan sahiplendi.

Kirli bir algı yürütüyor

Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun icraat namına yaptığı tek şey AK Parti döneminde bitirilme aşamasına gelmiş olan projeleri sahiplenmek oluyor. Hiçbir şey yapmayıp da her şeyi yapıyormuş gibi görünen İmamoğlu, AK Parti’nin vizyoner kimliği üzerinden siyasi rant devşiriyor. Sosyal medya hesabından, “Bu yıl yaptığımız incelemede Haliç’te halen bertaraf edilmesi gereken yaklaşık 400 bin ton çamur olduğunu tespit ettik. Düzenli olarak tarama ve dip temizliğini yapacak olan özel tarama gemisi ve kurduğumuz tesis ile Haliç’i tamamen canlandıracağız” ifadelerini kullanan İmamoğlu, kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Kendisininmiş gibi lanse ettiği projenin finansman kaynağı 2019 yılının Ocak ayında AK Parti döneminde ayrılmış ve dip tarama işlemi başlamıştı.

Hiçbir siyasi etik değer taşımıyor

Yine sosyal medya hesabından, “Engelliler için hazırladığımız iki büyük merkezin yapımı bitmek üzere. Başakşehir ve Tuzla’daki rehabilitasyon merkezleri her türdeki engelli bireylere terapi olanağı sağlıyor” paylaşımını yapan İmamoğlu büyük bir çarpıtmaya imza attı. Kendisininmiş gibi lanse ettiği projeler 2017 yılında AK Parti döneminde yapımına başlanan ve bitirilmek üzere olan Başakşehir Engelli Merkezi ve Tuzla Rehabilitasyon Merkezi’ydi. Bütçe olmadığı iddiasıyla devri Ulaştırma Bakanlığı’na verilen Başakşehir-Kayaşehir Raylı Sistem Hattı’nı da kendisi yapıyormuş gibi sahiplendi.

Ne var ne yok sahiplendi

AK Parti döneminde bitirilme aşamasına gelinen Kemerburgaz Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi ile Kabataş, metro, tramvay, finüküler ve vapur birleştirme istasyonu projesini yönelikte algı operasyonu yürüttü. AK Parti döneminde başlatılan ve belirli istasyonları faaliyete geçirilen Üsküdar- Sultanbeyli Metro Hattı’nı da kendisinin başlattığını iddia etti. AK Parti döneminde projesi çizilen, çevre düzenlemesi ve yeşillendirilmesi bitirilen Kemerburgaz Kent Ormanı’nı da sahiplenmişti.

İmamoğlu’nun şimdi de AK Parti döneminde planlaması yapılmış, bütçesi ayrılmış ve bitme aşamasına gelmiş tesisleri sahiplenerek, ‘proje hırsızlığı’ yaptığı ortaya çıktı. İşte İmamoğlu’nun üstüne çökmeye kalktığı projelerden bazıları...