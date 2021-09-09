Bursluluk sınavı başarı puanı kaç? İOKBS kaç puanla burs alınır?
Bursluluk sınavı başarı puanı 2021. Bursluluk sınavı her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. 2021 İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül Pazar günü yapıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfı öğrencilerin katıldığı burluluk sınavı soruları ve cevap anahtarları MEB odsgm meb gov tr üzerinden erişime açıldı. 2021 bursluluk sınav soru ve cevaplarına bakarak kaç net çıkardıklarını tespit etmek isteyen öğrenciler MEB bursluluk sınavını kaç puanla kazanır? Bursluluk sınavı başarı puanı kaç? İOKBS kaç puanla burs alınır?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) milyonlarca öğrencinin katılımıyla yapıldı. Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen bursluluk sınavı, saat 10.00'da başladı, 12.00'de sona erdi. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru soruldu. İOKBS bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül’de açıklanacak.
5 Eylül 2021 Pazar günü 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları (soru kitapçığı) açıklandı. (2021 İOKBS bursluluk sınavı tüm derslerin soru ve cevapları haberin alt kısmında yer almakta.) Peki burs almak için kaç puan almak gerekir? İOKBS kaç puanla kazanılır? İşte MEB İOKBS bursluluk sınavı başarı puanları...
5 sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021
5. sınıf öğrencileri için taban puanları:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 450,184
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 311,902
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 143,967
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 439,906
6. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021
6. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 419,755
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 172,85
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 118,702
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 415,313
2021 bursluluk sınavı taban puanları 7. sınıf
7. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 409,379
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 163,983
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,643
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 410,205
2021 bursluluk sınavı taban puanı 8. sınıf
8. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631
9. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021
9. sınıf öğrencileri için taban puanları
Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631
10. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021
10. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 388,864
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 187,762
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 138,222
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 338,206
11. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021
11. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:
Diğer Çocuk Kontenjanı: 405,668
Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 205,417
Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 148,879
Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 352,656
İşte 5 Eylül 2021 Tarihinde Yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları
5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
5. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.
6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.
7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
7. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.
8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı B Kitapçığı İçin Tıklayınız
9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız.
9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız.