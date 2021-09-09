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Eğitim Bursluluk sınavı başarı puanı kaç? İOKBS kaç puanla burs alınır?
Eğitim

Bursluluk sınavı başarı puanı kaç? İOKBS kaç puanla burs alınır?

Bursluluk sınavı başarı puanı 2021. Bursluluk sınavı her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. 2021 İOKBS bursluluk sınavı 5 Eylül Pazar günü yapıldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfı öğrencilerin katıldığı burluluk sınavı soruları ve cevap anahtarları MEB odsgm meb gov tr üzerinden erişime açıldı. 2021 bursluluk sınav soru ve cevaplarına bakarak kaç net çıkardıklarını tespit etmek isteyen öğrenciler MEB bursluluk sınavını kaç puanla kazanır? Bursluluk sınavı başarı puanı kaç? İOKBS kaç puanla burs alınır?

Yeniakit Publisher
2021-09-09 17:34:00 - 2021-09-09 17:39:11
Bursluluk sınavı başarı puanı kaç? İOKBS kaç puanla burs alınır?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) milyonlarca öğrencinin katılımıyla yapıldı. Merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilen bursluluk sınavı, saat 10.00'da başladı, 12.00'de sona erdi. Sınavda 4'er seçenekli 100 soru soruldu. İOKBS bursluluk sınav sonuçları 28 Eylül’de açıklanacak.

5 Eylül 2021 Pazar günü 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği İOKBS Bursluluk sınavı soruları ve cevapları (soru kitapçığı) açıklandı. (2021 İOKBS bursluluk sınavı tüm derslerin soru ve cevapları haberin alt kısmında yer almakta.) Peki burs almak için kaç puan almak gerekir? İOKBS kaç puanla kazanılır? İşte MEB İOKBS bursluluk sınavı başarı puanları...

5 sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021

5. sınıf öğrencileri için taban puanları:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 450,184

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 311,902

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 143,967

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 439,906

6. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021

6. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 419,755

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 172,85

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 118,702

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 415,313

2021 bursluluk sınavı taban puanları 7. sınıf

7. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 409,379

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 163,983

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,643

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 410,205

2021 bursluluk sınavı taban puanı 8. sınıf

8. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631 

9. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021

9. sınıf öğrencileri için taban puanları

Diğer Çocuk Kontenjanı: 394,447

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 152,052

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 129,576

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 344,631

10. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021

10. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 388,864

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 187,762

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 138,222

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 338,206

11. sınıf bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır 2021

11. sınıf öğrencileri için taban puanları şöyle:

Diğer Çocuk Kontenjanı: 405,668

Öğretmen Çocuğu Kontenjanı: 205,417

Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı: 148,879

Bulunduğu Yerde Okul Yok Kontenjanı: 352,656

İşte 5 Eylül 2021 Tarihinde Yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları

5. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

5. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

6. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

6. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

7. Sınıf A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

7. Sınıf B Kitapçığı İçin Tıklayınız.

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı B Kitapçığı İçin Tıklayınız 

9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

9, 10 ve 11. Sınıflar A Kitapçığı İçin Tıklayınız

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