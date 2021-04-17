Bursluluk sınav tarihi açıklandı mı? MEB İOKBS ne zaman?

MEB 2021 İOKBS sınav tarihi belli oldu mu? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacağı açıklanmıştı, bursluluk sınav başvuruları, 8-26 Şubat tarihleri arasında tamamlanmıştı. Ertelenen İOKBS bursluluk sınav tarihi açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen, 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Bursluluk Sınavı ertelendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.Bakan Selçuk, "1 milyon civarında öğrencimizin bursluluk sınavı var 25 Nisan'da, bunu erteliyoruz. Ne zamana erteliyoruz söyleyemiyorum, geçen sene eylüle ertelemiştik." ifadelerini kullandı. Ertelenen bursluluk sınav tarihine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. İOKBS sınavının yeni tarihi belli olur olmaz buradan öğrenebilirsiniz.

İOKBS bursluluk sınavına kimler girebilir?

Bursluluk sınavına başvurmak için bazı şartlara uygunluk göstermeniz beklenir. Bu şartları sırayla yazmak gerekirse;

KKTC veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11. Sınıf bünyesinde eğitim görüyor olmak,

Sınavın gerçekleştirildiği yıl içerisinde okul değiştirmeye yönelik ceza almamak,

Bulunduğu sınıfta sınıf tekrarı yapmamış (sınıfta kalmamış) olmak,

Aileye gelen paranın yıllık olarak kişi başına düşen miktarının her yıl belirlenen miktardan az olmasıdır.

MEB bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

İOKBS bursluluk sınavı nedir?

5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı ile devlet, uzun yıllardır öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlamaktadır. öğrencilerin belirlenmesine ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı aracılığıyla karar verilir. Eski adı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrencilere burs imkanı sağlanır. Tüm burslar ve kalacak yer geri ödemesizdir.