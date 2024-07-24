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Spor Bursaspor'da Batalla'nın teknik ekibi belli oldu
Spor

Bursaspor'da Batalla'nın teknik ekibi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-24 13:44:00 -
Bursaspor'da Batalla'nın teknik ekibi belli oldu

Bursaspor Teknik Direktörü Pablo Martin Batalla’nın ekibinde yeşil-beyazlı camianın tanıdığı birçok isim yer aldı.

TFF 3. Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Bursaspor’da teknik ekip belli oldu. Batalla’nın yardımcıları Serdar Kurtuluş, Aykut Akgün ve Emre Pehlivan oldu. Atletik performans antrenörleri İbrahim Girak ve Hüseyin Topçu, kaleci antrenörlüğü görevini de Emre Arslan üstlendi. Maç ve oyuncu izleme antrenörü olarak Metin Aydemir, analizde ise Aytekin Sönmeyenmakas yer aldı.

 

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