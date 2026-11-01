Yudum Yağ, Doğuş Çay ve Finish... A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayınlandı!

A101 Haftanın Yıldızları Temel Gıda Fiyat Listesi Yudum Plus Ayçiçek Yağı 5 L %6 İndirim 549,00 Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 KG 1 İndirim 229,00 Doğuş Gurme Çay 1 KG İndirim 399,00 Doğuş Rize Çayı 1 KG İndirim 325,00 Doğuş Siyah Çay 1 KG İndirim 349,00 Doğuş Black Label Bardak Poşet Çay 100’lü P İndirim 169,95 Doğuş Earl Grey Demlik Poşet Çay 100’lü $ İndirim 189,00 Öncü Biber Salçası (Tatlı / Acı) 900 g İndirim 159,50 Binboğa Çıtkapak Çiçek Balı 325 g İndirim 115,00 Yöremce İri Dermason Fasulye 1 KG İndirim 87,50 Kızılay Karpuz-Çilek Aromalı Maden Suyu 6×200 ml İndirim 75,00 Irmak / Bal Küpü / Nar / Doğuş Toz Şeker 1 KG İndirim 52,50 Nestlé Damak Antep Fıstıklı Çikolata Çeşitleri 60 g F – H İndirim 59,50 Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 g İndirim 89,50 Indomie Bardak Noodle Çeşitleri 60 g % İndirim 30,00