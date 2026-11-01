  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zeytinyağı ve baharat ekleyin... Çatal değince yayılan yağ: Şekeri dengeliyor, kolesterolü düşürüyor... 61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı Aklı başına geldiğinde iş işten geçmişti! Flörtçü zamparalara ibretlik hikaye Geleneksel yöntemlerle müthiş lahana turşusu tarifi... Püf noktası: 1 litre içme suyu, elma sirkesi Ticaret Bakanı Ömer Bolat rekor rakamları açıkladı! Türkiye İslam dünyası ile ticarette tarihi zirveyi gördü! Zeytinyağı ve çayda indirim! BİM 31 Ekim-6 Kasım kataloğu yayınlandı! Ukrayna'nın can damarı vuruldu! Ne yapacağı merak ediliyordu: Singo salı günü kesin yedek: Cumartesi işler değişecek Eyvah, bir bu eksikti! Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi deprem...
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Yudum Yağ, Doğuş Çay ve Finish... A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayınlandı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yudum Yağ, Doğuş Çay ve Finish... A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayınlandı!

Türkiye'nin market zinciri A101, Haftanın Yıldızları ile 31 Ekim Cumartesi gününden itibaren ayçiçek yağı, çay çeşitleri, temizlik ürünleri ve dondurmalar uygun fiyatlarla satışa çıkıyor.

#1
Foto - Yudum Yağ, Doğuş Çay ve Finish... A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayınlandı!

A101 Haftanın Yıldızları Temel Gıda Fiyat Listesi Yudum Plus Ayçiçek Yağı 5 L %6 İndirim 549,00 Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 KG 1 İndirim 229,00 Doğuş Gurme Çay 1 KG İndirim 399,00 Doğuş Rize Çayı 1 KG İndirim 325,00 Doğuş Siyah Çay 1 KG İndirim 349,00 Doğuş Black Label Bardak Poşet Çay 100’lü P İndirim 169,95 Doğuş Earl Grey Demlik Poşet Çay 100’lü $ İndirim 189,00 Öncü Biber Salçası (Tatlı / Acı) 900 g İndirim 159,50 Binboğa Çıtkapak Çiçek Balı 325 g İndirim 115,00 Yöremce İri Dermason Fasulye 1 KG İndirim 87,50 Kızılay Karpuz-Çilek Aromalı Maden Suyu 6×200 ml İndirim 75,00 Irmak / Bal Küpü / Nar / Doğuş Toz Şeker 1 KG İndirim 52,50 Nestlé Damak Antep Fıstıklı Çikolata Çeşitleri 60 g F – H İndirim 59,50 Nimet Kurabiye Çeşitleri 500 g İndirim 89,50 Indomie Bardak Noodle Çeşitleri 60 g % İndirim 30,00

#2
Foto - Yudum Yağ, Doğuş Çay ve Finish... A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayınlandı!

Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünlerinde İndirimler Temizlik ve Bakım Ürünü Miktar / Boyut İndirim Oranı Satış Fiyatı (TL) Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2’li 0 İndirim 349,00 Finish Quantum Bulaşık Makinesi Kapsülü 40’lı ) İndirim 295,00 Domestos Ultra Çamaşır Suyu 3240 ml ) İndirim 209,00 Omo Sıvı Çamaşır Deterjanı 1500 ml İndirim 199,00 Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 330 ml % İndirim 187,00 Sensodyne Derin Temizlik Diş Fırçası 1+1 $ İndirim 140,00 Duru Duş Sabunu Çeşitleri 4×150 g 1 İndirim 135,00 Vaseline Jel Krem 50 ml 7 İndirim 104,50 Cif Krem Temizleyici Çeşitleri 750 ml 0 İndirim 99,00 Bref Power Aktiv Klozet Blok 2’li E İndirim 99,50 Parodontax Diş Macunu 50 ml $ İndirim 89,00 Porçöz Pas ve Kireç Çözücü 1 L ' İndirim 79,90 Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 653 ml 2 İndirim 74,50 Dove Güzellik Sabunu Çeşitleri 90 g 1 İndirim 54,50

#3
Foto - Yudum Yağ, Doğuş Çay ve Finish... A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayınlandı!

Dondurmalarda 1 Alana 1 Bedava ve Atıştırmalık Fırsatları Dondurma ve Atıştırmalık Ürünü Miktar / Özellik Kampanya Türü Satış Fiyatı (TL) Algida Carte D’Or Çeşitleri 800 – 850 ml 1 Alana 1 Bedava 275,00 – 295,00 Algida Usta Usulü Dondurma 460 ml 1 Alana 1 Bedava 250,00 Algida Maraş Bol Kaymak 500 ml 1 Alana 1 Bedava 225,00

#4
Foto - Yudum Yağ, Doğuş Çay ve Finish... A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayınlandı!

Oando Kutu Dondurma Çeşitleri 770 ml 1 Alana 1 Bedava 280,00 Algida Cornetto Çeşitleri 120 – 130 ml 1 Alana 1 Bedava 50,00 – 75,00 Algida Nogger Çikolata Kaymak 145 ml 1 Alana 1 Bedava 65,00

#5
Foto - Yudum Yağ, Doğuş Çay ve Finish... A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayınlandı!

Algida Twister Çeşitleri 65 ml 1 Alana 1 Bedava 15,00 – 20,00 Ülker Çubuk Kraker Koli 36×40 g 3 İndirim 180,00 Ülker Pötibör Bisküvi 4×200 g ! İndirim 89,00 Ülker Kadayıflı Dubai Çikolatası 93 g ( İndirim 89,00 Ülker Halley Bisküvi 8×30 g İndirim 75,00 McVitie’s Saklıköy Bisküvi 4×100 g ! İndirim 69,00

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçe'nin yıldızı sinirden duvarları yumrukladı
Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı sinirden duvarları yumrukladı

Sinirden duvarları yumruklayan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, eli sargılı şekilde stadyumdan ayrıldı.
Kassam komutanı ile yaptığı duygulandıran diyalog: Şehit Sinvar’ın bu görüntüleri ilk kez yayınlandı
Dünya

Kassam komutanı ile yaptığı duygulandıran diyalog: Şehit Sinvar’ın bu görüntüleri ilk kez yayınlandı

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Hamas'ın şehit lideri Yahya Sinvar ile Kassam Tugayları'nın şehit başkomutanı Muhammed Deyf arasınd..
Algıcı mı cahil mi? Bu adam Türkiye’yi yönetmeye talip! Böyle olur Özgür’ün matematik hesabı
Gündem

Algıcı mı cahil mi? Bu adam Türkiye’yi yönetmeye talip! Böyle olur Özgür’ün matematik hesabı

Türkiye’yi yönetmeye talip olan Yeni Parti Özgür Genel Başkanı Özgür Özel, matematik hesabında bir kez daha duvara toslayarak sınıfta kaldı...
SPK'nın kararı sonrası Sabancı Holding’de istifa!
Ekonomi

SPK'nın kararı sonrası Sabancı Holding’de istifa!

Fon soruşturmasında gündeme gelen deneyimli bankacı Tayfun Bayazıt, Hacı Ömer Sabancı Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayr..
‘Selamünaleyküm’ diyen gençleri bir dövmediği kaldı! Allah’ın selamından bile rahatsız oldu
Gündem

‘Selamünaleyküm’ diyen gençleri bir dövmediği kaldı! Allah’ın selamından bile rahatsız oldu

İslam’dan, inançtan ve dini değerlerden rahatsız olanlar adeta pusuda bekliyor. İçerik üreticisi gençlerin bir kahvehaneye “Selamünaleyküm” ..
Erdoğan'dan şehidimizin ailesine başsağlığı mesajı
Siyaset

Erdoğan'dan şehidimizin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekova'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün ailesine başsağlığı diledi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23