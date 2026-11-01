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Siyaset Başkan Erdoğan'dan Kore çıkarması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Kore çıkarması

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Başkan Erdoğan'dan Kore çıkarması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung'un davetlisi olarak 1-4 Kasım'da Güney Kore'de olacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae Myung’un davetine icabetle, 1-4 Kasım 2026 tarihlerinde Seul'u ziyaret edeceklerdir. Ziyaret çerçevesinde 3 Kasım Salı günü yapılacak resmi görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak; güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ziyaret vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgeler de akdedilecektir" dedi.

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