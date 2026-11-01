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Yerel 5 mahallede şap karantinası!
Yerel

5 mahallede şap karantinası!

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5 mahallede şap karantinası!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde büyükbaş hayvanlarda tespit edilen şap hastalığı tedbirleri kapsamında 5 mahalle karantinaya alınarak hayvan hareketleri kısıtlandı.

Elbistan Belediyesi Hayvan Borsası, 25 Eylül tarihinde çevre illerde görülen şap vakaları nedeniyle geçici olarak kapatılmış ve ilçede yoğun aşılama çalışması başlatılmıştı. Yürütülen saha taramalarında Pınarbaşı Mahallesi'nde hastalık çıkışı tespit edildi.

5 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Bunun üzerine toplanan Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu; Pınarbaşı, Kızılcaoba, Cumhuriyet, Yeşilyurt ve Taşburun mahallelerinde karantina kararı aldı.

HAYVAN GİRİŞ VE ÇIKIŞI YASAKLANDI

Alınan karar doğrultusunda söz konusu mahallelere ikinci bir emre kadar hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Diğer mahallelerde de sağlık taramalarının devam ettiğini belirten yetkililer, kurallara titizlikle uyulması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bilgi verilmesini istedi.

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