Miçotakis şikayete geldi, Türkiye tek cümleyle susturdu!

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kürsüsünü, Türkiye'ye karşı şikâyet kürsüsüne çevirmeye kalktı; ama aldığı cevap, haritasını katlamasına yetmiş olsa gerek. BM Güvenlik Konseyi'nde yeni teknolojilerin deniz güvenliğine etkilerinin ele alındığı toplantıda, gündemin dışına çıkarak Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan Miçotakis, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'dan unutamayacağı bir cevap aldı.

MİÇOTAKİS HARİTA AÇTI, "COĞRAFYA YENİDEN YAZILAMAZ" DEDİ

"Yeni teknolojiler ve deniz güvenliği: Barış ve güvenlik açısından etkiler" başlıklı oturumda söz alan Miçotakis, gündemdeki konuyu bir kenara bırakarak Doğu Akdeniz'e ilişkin bir harita açtı. Türkiye ile Libya'nın deniz sınırlarını belirlerken aralarında bulunan Yunan adalarını dikkate almadığını iddia eden Miçotakis, anlaşmanın Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini öne sürdü.

"Coğrafya yeniden yazılamaz ve egemenlik hakları harita üzerine çizilen keyfi çizgilerle ortadan kaldırılamaz" ifadelerini kullanan Miçotakis, Libya Temsilciler Meclisi'nin söz konusu mutabakatı onaylamasının da anlaşmanın hukuki niteliğini değiştirmeyeceğini ileri sürdü.

TÜRKİYE'DEN DERS NİTELİĞİNDE CEVAP

Miçotakis'in iddialarına yanıt, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'dan geldi. Yıldız, Yunan başbakanına kürsüden şu karşılığı verdi:

"Bu Konsey bir deniz sınırlandırma mahkemesi değildir. Bir harita bir iddiayı gösterebilir ancak onu yargılayamaz."

Yıldız, iki egemen devlet arasında imzalanan Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın 2019'dan beri yürürlükte olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Türkiye ve Libya, her biri uluslararası anlaşmalar yapma hakkına sahip iki egemen devlettir. Bu egemen ayrıcalık, yalnızca üçüncü bir devletin sınırlandırmaya itiraz etmesi veya sonucuna katılmaması nedeniyle reddedilemez. Türkiye-Libya Mutabakatı, tarafları arasındaki deniz sınırlandırmasını düzenler, taraf olmayan devletlerin haklarını belirlemez veya etkilemez."

"EGE'DEKİ HER ADAYA OTOMATİK TAM YETKİ TANIMAZ"

Büyükelçi Yıldız, Miçotakis'in mutabakatın "coğrafyaya aykırı" olduğu yönündeki iddiasına da doğrudan karşılık verdi. Yıldız, uluslararası içtihadın, kıyı yapısı ve ilgili koşullar ne olursa olsun Ege'deki her adaya otomatik olarak tam yetki tanımadığını vurguladı.

Türkiye'nin diğer denizcilik düzenlemeleriyle ilgili olarak sürekli savunduğu ilkeyi de hatırlatan Yıldız, "Bu düzenlemeler Türkiye aleyhine kıta sahanlığı haklarını azaltmak için kullanılamaz. Aksi yöndeki iddialar, devletlerin anlaşma yapma konusundaki egemen kapasitelerini sorgulamak yerine, diyalog ve adil sınırlandırma yoluyla ele alınmalıdır" dedi.

"ULUSLARARASI HUKUK BİR HARİTAYA VEYA SLOGANA İNDİRGENEMEZ"

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni (UNCLOS) önemli bir araç olarak kabul etmekle birlikte bu sözleşmeye taraf olmadığını hatırlatarak, "Sözleşme ne evrensel ne de tek belirleyici hukuki metindir ve taraf olmayan bir ülke aleyhine ileri sürülen her hükmün bağlayıcı örfi hukuk teşkil ettiği varsayılamaz" dedi.

Türkiye'nin bu hususun diyalogla çözülmesinden yana olduğunu belirten Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay BM Genel Kurulu konuşmasına atıfta bulunarak, "Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki sorunların iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldız, kapsayıcı ve kalıcı bir yaklaşımın, Kıbrıs Türklerinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarını da dikkate alması gerektiğinin altını çizdi.

TÜRKİYE'NİN DENİZ GÜVENLİĞİNDEKİ PRATİĞİ ORTADA

Türkiye'nin çok taraflı deniz güvenliğine olan bağlılığını Bulgaristan ve Romanya ile bölgesel düzeyde, Somali ve Lübnan'da küresel düzeyde yaptığı çalışmalarla pratikte gösterdiğini belirten Yıldız, "Donanmalarımız BM yetkisi altında etkili bir işbirliği sergilemiştir, bu nedenle diplomasi de farklılıkları anlaşmazlıklara dönüştürmeden ele alabilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, sözlerini Miçotakis'in harita hamlesine doğrudan gönderme yaparak tamamladı:

"Çözülmemiş sınırlandırma sorularını düşmanlık olarak göstermek deniz güvenliğine hizmet etmez. Evet, coğrafya yeniden yazılamaz ancak uluslararası hukuk da bir haritaya veya slogana indirgenemez. Türkiye, eşitlik, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleriyle yönlendirilen anlamlı müzakerelere hazırdır."