46 yıllık yatak devi için yolun sonu! Mahkemeden iflas kararı

Türkiye'nin köklü yatak üreticilerinden Mavi Ay Yatak ile bağlantılı şirketlerin yaklaşık bir yıldır devam eden konkordato sürecinde mahkemeden kritik karar çıktı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulunan şirketlerin başvurularını reddetti. Mahkeme, gruba bağlı iki şirket hakkında iflas kararı verdi.

İKİ ŞİRKET RESMEN İFLAS ETTİ

Mali sıkıntıların ardından 24 Ekim 2025 tarihinde Mavi Ay Yatak bağlantılı Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları, Ada Yatak Baza, Beyrut Mühendislik ve King Protrade Tekstil için üç aylık geçici mühlet kararı verilmişti.

Şirketlerin mal varlıklarının korunması amacıyla bu süreçte devir ve rehin işlemlerine yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulanmıştı.

Yaklaşık bir yıl devam eden yargılama sonucunda mahkeme şirketlerin konkordato taleplerini kabul etmedi.

Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin iflasına karar verildi.

İki şirketin tasfiye işlemlerinin basit tasfiye yöntemiyle yürütüleceği belirtildi.

İKİ ŞİRKET İÇİN İFLAS KARARI ÇIKMADI

Aynı dosyada yer alan Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin konkordato talepleri de reddedildi.

Ancak mahkeme bu iki şirket açısından iflas şartlarının oluşmadığına hükmetti.

Davada yer alan gerçek kişiler hakkında ise tacir sıfatı taşımadıkları gerekçesiyle iflas kararı verilmedi.

1980'DE BURSA'DA BAŞLADI

Grubun geçmişi ise yaklaşık yarım asır öncesine uzanıyor.

Mavi Ay Yatak, 1980 yılında Bursa'da üretime başladı. Firma zaman içerisinde yatak sektöründe büyüyerek Türkiye'nin dikkat çeken üreticileri arasına girdi.

Şirketin Türkiye'de fermuarlı yatak kılıfı üretimini gerçekleştiren ilk firma olduğu belirtiliyor.

BURSA'DAN AVRUPA'YA AÇILDI

İkinci kuşağın yönetime geçmesiyle ihracata ağırlık veren marka; Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine ürün göndermeye başladı.

Firma, ihracattaki başarısı nedeniyle 1989 yılında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ödüllendirildi.

İlerleyen yıllarda KOBİ ve Girişimcilik Ödülü'ne de layık görülen şirket grubunun geldiği son nokta ise dikkat çekti.

1980 yılında Bursa'da başlayan ve Avrupa pazarına kadar uzanan 46 yıllık ticari geçmişin ardından, bağlantılı iki şirket hakkında verilen iflas kararıyla grubun konkordato sürecinde kritik bir aşamaya gelindi.