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Spor Amedspor 3 puanı 5 golle aldı
Spor

Amedspor 3 puanı 5 golle aldı

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Amedspor 3 puanı 5 golle aldı

Trendyol Süper Lig’in 10. Haftasında sahasında Eyüpspor’u 5-1 mağlup eden Amedspor puanını 23 yaptı ve 7 kasımda oynanacak Galatasaray maçı öncesi moral depoladı.

Süper Lig'in 10. haftasında Amedspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Amedspor'a galibiyete getiren golleri; 13.dakikada Krasniqi, 35.dakikada Gift Orban, 42, 51 ve 83.dakikalarda ise Samuel Ballet kaydetti. İstanbul temsilcisinin tek sayısı 73. dakikada Abdullahi'den geldi.

Bu sonucun ardından Amedspor puanını 23'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Eyüpspor ise 3 puanla son sırada kaldı.

Süper Lig'in 11.haftasında Amedspor, Galatasaray'a konuk olacak. Eyüpspor, Kocaelispor'u ağırlayacak.

 

BALLET G.SARAY MAÇINDA CEZALI

Samuel Ballet, kariyerinde ilk hat-trick yaptığı maçın 90+1. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ballet, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

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