  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Patates ve soğanı aynı yerde tutanlar dikkat! Bakın neye sebep oluyor Zeytinyağı ve baharat ekleyin... Çatal değince yayılan yağ: Şekeri dengeliyor, kolesterolü düşürüyor... 61 ilde 725 arsa satışa çıktı! TOKİ müzayede tarihlerini açıkladı Aklı başına geldiğinde iş işten geçmişti! Flörtçü zamparalara ibretlik hikaye Geleneksel yöntemlerle müthiş lahana turşusu tarifi... Püf noktası: 1 litre içme suyu, elma sirkesi Ticaret Bakanı Ömer Bolat rekor rakamları açıkladı! Türkiye İslam dünyası ile ticarette tarihi zirveyi gördü! Zeytinyağı ve çayda indirim! BİM 31 Ekim-6 Kasım kataloğu yayınlandı! Ukrayna'nın can damarı vuruldu! Ne yapacağı merak ediliyordu: Singo salı günü kesin yedek: Cumartesi işler değişecek
Spor
4
Yeniakit Publisher
Eyvah, bir bu eksikti! Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi deprem...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eyvah, bir bu eksikti! Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi deprem...

Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong sakatlığı nedeniyle Göztepe maçının son dakikalarında oyundan alınmıştı. Oppong'un durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

#1
Foto - Eyvah, bir bu eksikti! Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi deprem...

Süper Lig'de sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında derin yara alan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Kojo Oppong'dan geldi.

#2
Foto - Eyvah, bir bu eksikti! Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi deprem...

Nathan Ake'nin yokluğunda Göztepe maçında ilk 11'de sahaya çıkan Kojo Oppong, 84. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bırakmıştı. Karşılaşma sonrası bu değişiklik Dirk Kuyt'a sorulmuş ve Hollandalı çalıştırıcı, "Bir ağrı hissetti ve çıkmak istediğine dair bir işaret yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

#3
Foto - Eyvah, bir bu eksikti! Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi deprem...

Oppong'un Göztepe maçının ardından stadı sekerek terk ettiği görülürken, 22 yaşındaki Ganalı stoperin durumu da belli oldu. HT Spor'a göre Oppong'un sakatlığı ciddi. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edeceği müsabakaya stoperde Milan Skriniar - Yiğit Efe Demir tandemiyle çıkabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu
Spor

Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu

2-1'lik Göztepe yenilgisi sonrası şampiyonluk yolunda çok ağır yara alan Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetim, olağanüstü top..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli sağlık ekipmanlarını hem kullanıyor hem onlarca ülkeye ihraç ediyoruz
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli sağlık ekipmanlarını hem kullanıyor hem onlarca ülkeye ihraç ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yatırım, teşviklerimizle sağlık alt yapımızı güçlendirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ekipmanlarımız..
Kassam komutanı ile yaptığı duygulandıran diyalog: Şehit Sinvar’ın bu görüntüleri ilk kez yayınlandı
Dünya

Kassam komutanı ile yaptığı duygulandıran diyalog: Şehit Sinvar’ın bu görüntüleri ilk kez yayınlandı

Filistin direnişinin sembol isimlerinden Hamas'ın şehit lideri Yahya Sinvar ile Kassam Tugayları'nın şehit başkomutanı Muhammed Deyf arasınd..
SPK'nın kararı sonrası Sabancı Holding’de istifa!
Ekonomi

SPK'nın kararı sonrası Sabancı Holding’de istifa!

Fon soruşturmasında gündeme gelen deneyimli bankacı Tayfun Bayazıt, Hacı Ömer Sabancı Holding Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayr..
Gazeteci Ferhat Murat’tan Yeni Parti’ye zor soru: "Yüzünüz hiç kızarmıyor mu?"
Gündem

Gazeteci Ferhat Murat’tan Yeni Parti’ye zor soru: “Yüzünüz hiç kızarmıyor mu?”

Gazeteci Ferhat Murat, Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları üzerinden Yeni Parti yönetimine dikkat çeken bir soru yöneltti. S..
Bukele’den Haiti’deki çetelere mesaj: "Oradakileri de bitirebiliriz"
Dünya

Bukele’den Haiti’deki çetelere mesaj: “Oradakileri de bitirebiliriz”

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Haiti’de kaybolan dört askeri kurtarmak için başlatılan operasyonun ülkedeki çeteleri ortadan kaldı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23