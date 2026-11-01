Eyvah, bir bu eksikti! Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi deprem...
Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong sakatlığı nedeniyle Göztepe maçının son dakikalarında oyundan alınmıştı. Oppong'un durumunun ciddi olduğu ifade edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong sakatlığı nedeniyle Göztepe maçının son dakikalarında oyundan alınmıştı. Oppong'un durumunun ciddi olduğu ifade edildi.
Süper Lig'de sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında derin yara alan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Kojo Oppong'dan geldi.
Nathan Ake'nin yokluğunda Göztepe maçında ilk 11'de sahaya çıkan Kojo Oppong, 84. dakikada yerini Yiğit Efe Demir'e bırakmıştı. Karşılaşma sonrası bu değişiklik Dirk Kuyt'a sorulmuş ve Hollandalı çalıştırıcı, "Bir ağrı hissetti ve çıkmak istediğine dair bir işaret yaptı" ifadelerini kullanmıştı.
Oppong'un Göztepe maçının ardından stadı sekerek terk ettiği görülürken, 22 yaşındaki Ganalı stoperin durumu da belli oldu. HT Spor'a göre Oppong'un sakatlığı ciddi. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edeceği müsabakaya stoperde Milan Skriniar - Yiğit Efe Demir tandemiyle çıkabilir.
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