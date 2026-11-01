  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
46 yıllık yatak devi için yolun sonu! Mahkemeden iflas kararı İngiltere'de kölelik krizi! Kraliyet ailesi geri adım atmıyor 1 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi Miçotakis şikayete geldi, Türkiye tek cümleyle susturdu! Şeybani’den İsrail’e çekilme çağrısı: Talepleri barışın önünde engel Ankara’da Türk dünyasının geleceği konuşuldu: Diyalog Forumu sona erdi Üç bakanlıkta atama ve görevden alma kararları yayımlandı Merakla bekleniyordu! SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı Göztepe'ye yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de beklenen oldu Molotof ve taşlara polis gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi! Protestoların 19’uncu gününde tansiyon yükseldi
Yaşam Herkes rızkının peşinde! Yılan iskelede balık avlarken görüntülendi
Yaşam

Herkes rızkının peşinde! Yılan iskelede balık avlarken görüntülendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Herkes rızkının peşinde! Yılan iskelede balık avlarken görüntülendi

Kastamonu’nun Cide ilçesinde iskelede bir yılanın balığı avlayarak yediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde liman bölgesinde gezintiye çıkan bir vatandaş, iskelede beklerken suda yılanın balığı avladığını fark etti. İlk defa böyle bir olaya şahit olan vatandaş, cep telefonunu çıkartarak o anları kayda aldı. Görüntülerde yılanın avına yaklaştığı ve yakaladıktan sonra denizden kıyıya çıktığı görülüyor. Kayalıkların üzerine çıkan yılanın, ardından avladığı balığı yutmaya çalıştığı görüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23