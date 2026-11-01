Bakan Tekin'den dikkat çeken Ahmet Kaya çıkışı: “Kürtçe şarkı söylediği için linç edildiği Türkiye...”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirilen 2026 Liberal Düşünce Kongresi'nde Türkiye'nin demokratikleşme süreci, farklı kimliklerin kendilerini ifade edebilmesi, Kürtçe üzerindeki geçmiş kısıtlamalar ve Alevi-Bektaşi vatandaşlara yönelik eğitim çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Tekin'in konuşmasında verdiği Ahmet Kaya örneği ise dikkat çekti.

“AHMET KAYA'NIN LİNÇ EDİLDİĞİ BİR TÜRKİYE VARDI”

Türkiye'nin 2000'li yılların başındaki atmosferini anlatan Tekin, Ahmet Kaya'nın Kürtçe şarkı söylemek istediğini açıklamasının ardından yaşananları hatırlattı.

Tekin, AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde Ahmet Kaya'nın Kürtçe şarkı söyleme isteği nedeniyle magazin gazetecilerinin bulunduğu ortamda linç edildiği bir Türkiye bulunduğunu belirterek, kısa süre içerisinde atılan demokratikleşme adımlarına dikkat çekti.

“İKİ YIL SONRA KÜRTÇE KURSLARI BAŞLATIYOR”

Tekin, hükümetin iktidara geldikten sonra attığı adımların dönemin siyasi ve toplumsal şartları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

OHAL'in kaldırılmasını ve ardından Kürtçe özel öğretim kurslarının açılmasını hatırlatan Tekin, bu kararın o günün Türkiye'sinde taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Bakan Tekin, söz konusu adımı “Günün koşullarında çok devrimci bir adım” sözleriyle değerlendirdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin kongreye ilişkin açıklamasında da Tekin'in Kürtçe özel öğretim kurslarının açılmasını demokratikleşme sürecinin önemli aşamalarından biri olarak değerlendirdiği aktarıldı.

ALEVİ-BEKTAŞİ VATANDAŞLAR İÇİN ÇALIŞTAY

Bakan Tekin'in gündemindeki bir diğer önemli konu Alevi-Bektaşi vatandaşların kendi kültür ve inançlarını çocuklarına aktarabilmeleriydi.

2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı görevine başlamasının ardından Alevi-Bektaşi sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini belirten Tekin, bu alandaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattıklarını anlattı.

Tekin, çalıştay sürecinin uzun sürdüğünü ancak ortaya önemli sonuçların çıktığını kaydetti.

MAARİF MODELİ HAZIRLANIRKEN GÖRÜŞLERİ ALINDI

Bu çalışmaların ilk somut sonucunun Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yansıdığını açıklayan Tekin, 2024 yılında ilan edilen yeni müfredat hazırlanırken Alevi-Bektaşi vatandaşların hassasiyetlerinin dikkate alındığını belirtti.

Alevi-Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının müfredatı gözden geçirdiğini ve görüşlerini Bakanlığa ilettiğini aktaran Tekin, böylelikle toplumun söz konusu kesimini rahatsız edebilecek unsurların önüne geçilmeye çalışıldığını ifade etti.

12 AYRI EĞİTİM MODÜLÜ HAZIRLANDI

Bakanlığın ikinci adımı ise halk eğitim merkezlerinde atıldı.

Tekin, zorunlu eğitim kurumlarında gerçekleştirilemeyen bazı çalışmaların hayat boyu öğrenme kapsamında hayata geçirildiğini açıkladı.

Bu kapsamda Alevi-Bektaşi kültürünü ve inancını anlatan toplam 12 eğitim modülü hazırlandı.

Modüllerin her biri en az 90 saatlik eğitim programından oluşuyor.

Hazırlanan programların;

8'i 13 yaş üzerindeki yetişkinlere, 4'ü ise 13 yaş altındaki çocuklara yönelik olarak tasarlandı.

Tekin, söz konusu eğitim programlarının Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girdiğini bildirdi.

“MERAMIM DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI”

Çalışmaların arkasındaki amacı da açıklayan Tekin, Bakanlığın vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak ve kamunun üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için hareket ettiğini vurguladı.

Tekin, farklı kimlik, dil ve inançların kendilerini özgür biçimde ifade edebilmelerinin toplumsal barış açısından önemine dikkat çekti.

Bakan Tekin'in Ahmet Kaya'dan Kürtçe kurslara, Alevi-Bektaşi çalıştaylarından yeni eğitim modüllerine uzanan örneklerle yaptığı konuşma, Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde geçmişten bugüne yaşanan değişime ilişkin dikkat çeken mesajlar içerdi.