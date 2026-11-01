  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Tekin'den dikkat çeken Ahmet Kaya çıkışı: “Kürtçe şarkı söylediği için linç edildiği Türkiye...” 5 mahallede şap karantinası! Dağları delip suyun yönünü değiştirdiler! 20 kilometrelik tünelle çölü tarım arazisine çevirdiler Çoban milletvekilinin kızını kaçırdı! 46 yıllık yatak devi için yolun sonu! Mahkemeden iflas kararı İngiltere'de kölelik krizi! Kraliyet ailesi geri adım atmıyor 1 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi Miçotakis şikayete geldi, Türkiye tek cümleyle susturdu! Şeybani’den İsrail’e çekilme çağrısı: Talepleri barışın önünde engel Ankara’da Türk dünyasının geleceği konuşuldu: Diyalog Forumu sona erdi
Gündem Katliamcı terör devleti ateşkese rağmen durmuyor! Bebek katilleri bir kez daha silahsız masumları hedef aldı!
Gündem

Katliamcı terör devleti ateşkese rağmen durmuyor! Bebek katilleri bir kez daha silahsız masumları hedef aldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Katliamcı terör devleti ateşkese rağmen durmuyor! Bebek katilleri bir kez daha silahsız masumları hedef aldı!

Siyonist İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yürürlüğe giren ateşkesi alçakça hiçe sayarak soykırım saldırılarına devam ediyor. Han Yunus ve Gazze kentlerine düzenlenen eş zamanlı hava saldırılarında, aralarında masum bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinli şehit oldu, 6 kişi ise ağır yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar ve sağlık yetkililerinden alınan bilgilere göre, İsrail ordusunun Han Yunus ve Gazze kentlerine hava saldırıları düzenledi.

Han Yunus’taki yerel kaynaklar, İsrail ordusunun kentin batısındaki Mevasi bölgesindeki bir okulun yanına saldırı düzenlediğini ve saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nden bir sağlık kaynağı ise, kentin batısındaki Es-Sevra Caddesi'nde düzenlenen saldırıda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Han Yunus’ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında görevi başında olan polis memurlarının da bulunduğu ifade edildi.

 

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Filistinlileri hedef almayı sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının dünkü açıklamasına göre, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1580 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 711 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 594'e, yaralı sayısı 175 bin 834'e ulaştı. 

Soykırımcı İsrail'e liman yok!
Soykırımcı İsrail'e liman yok!

Dünya

Soykırımcı İsrail'e liman yok!

İsrail yeni bir 'çağrı cihazı katliamı' planlıyor!
İsrail yeni bir 'çağrı cihazı katliamı' planlıyor!

Dünya

İsrail yeni bir 'çağrı cihazı katliamı' planlıyor!

Terörist İsrail yaralamıştı... Şehit düştü!
Terörist İsrail yaralamıştı... Şehit düştü!

Gündem

Terörist İsrail yaralamıştı... Şehit düştü!

Azerbaycan’daki tehlikeyi çok önceden yazmış! İsrail’in sinsi faaliyetleri aylar önce ifşalandı
Azerbaycan’daki tehlikeyi çok önceden yazmış! İsrail’in sinsi faaliyetleri aylar önce ifşalandı

Dünya

Azerbaycan’daki tehlikeyi çok önceden yazmış! İsrail’in sinsi faaliyetleri aylar önce ifşalandı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23