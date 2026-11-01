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Aktüel Yok böyle kazanç! 30 dolara aldı köşeyi döndü
Aktüel

Yok böyle kazanç! 30 dolara aldı köşeyi döndü

Yeniakit Publisher
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Yok böyle kazanç! 30 dolara aldı köşeyi döndü

ABD'nin Michigan eyaletinde bir ikinci el pazarına giden vatandaş, kenara atılmış sıradan bir tabloyu sadece 30 dolara satın alarak hayatının piyangosunu vurdu. Eserin köşesindeki gizemli imzadan yola çıkan şanslı alıcı, bir müze gezisi sırasında gördüğü tarihi fotoğrafla devasa bir servetin kapısını araladı.

ABD'nin Michigan eyaletinde bir ikinci el pazarına katılan duyarlı bir alıcı, koridor kenarında öylesine duran sıradan bir tabloyu 30 dolara (yaklaşık 1.400 TL) satın aldı. Tablonun sol alt köşesinde yer alan “Abercrombie, 51” imzasını fark eden alıcı, eserin gizemini çözmek için sıra dışı bir takibe başladı.

Müzedeki fotoğraf her şeyi değiştirdi

Ailesiyle birlikte Milwaukee Sanat Müzesi'ni ziyaret eden şanslı alıcı, sergi kataloğunu incelerken kendi evindeki tabloyla birebir aynı çerçeveye sahip eski bir fotoğraf gördü. Yapılan derinlemesine incelemelerde, bu fotoğrafın Chicago Tribune gazetesinin 1952 yılına ait bir sergi haberinde yer aldığı belgelendi.

Eserin orijinalliğini tescillemek için Roosevelt Üniversitesi'nden ünlü sanat tarihçisi Susan Weininger'a başvuruldu. Yapılan teknik analizler sonucunda tablonun, ABD'li ünlü ressam Gertrude Abercrombie'ye ait 1951 yapımı kayıp bir başyapıt olduğu doğrulandı.

 

Müzayedede rekor fiyat

Restorasyon sürecinin ardından New York'taki Freeman's müzayede evinde açık artırmaya çıkarılan kayıp eser, yaklaşık 250 bin dolar (güncel kurla 12 milyon TL) tahmini değerleme ile yeni alıcısını buldu.

 

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