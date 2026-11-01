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Zeytinyağı ve çayda indirim! BİM 31 Ekim-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

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Zeytinyağı ve çayda indirim! BİM 31 Ekim-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

BİM, 31 Ekim - 6 Kasım 2026 arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu yayınladı.

#1
Foto - Zeytinyağı ve çayda indirim! BİM 31 Ekim-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

Temel Gıda ve Kahvaltılıklar Komili Natürel Sızma Zeytinyağı (1 L): 299,00 TL Doğuş Siyah Çay (1 kg): 345,00 TL Ofçay Siyah Çay Hazine Filiz (1 kg): 329,00 TL Serel Çifte Kavrulmuş Tahin (1 kg): 159,00 TL Balparmak Yayla ve Ova Balı (460 g): 299,00 TL Binboğa Pratik Kapak Çiçek Balı (325 g): 119,00 TL İnci Siyah Zeytin (381-460 Adet/Kg - 1 kg): 134,00 TL İlkgün Reçel Çeşitleri (380 g): 82,50 TL

#2
Foto - Zeytinyağı ve çayda indirim! BİM 31 Ekim-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

Bakliyat, Çorba ve Hazır Gıdalar Lezzet-i Efsane Basmati Pirinç (2,5 kg): 219,00 TL Saban İri Kuru Fasulye (1000 g): 89,00 TL Saban Çiya Tohumu (250 g): 57,00 TL Ekmecik Fırınlanmış Mantı (500 g): 32,50 TL Knorr Çorba Çeşitleri (Ezogelin, Kremalı Tavuk, Mantar, Domates): 36,50 TL M.Z Ege Dürüm Çiğ Köfte (180 g): 22,50 TL Fıçı Turşu ve Sirke Çeşitleri (Jalapeno Turşusu: 49,50 TL, Üzüm/Elma Sirkesi 750 ml: 27,50 TL):

#3
Foto - Zeytinyağı ve çayda indirim! BİM 31 Ekim-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

İçecekler ve Tatlı Malzemeleri Niğde Meşrubat Gazlı İçecek Gazoz (6x250 ml): 115,00 TL Sarıkız Gazlı İçecek Gazoz (6x200 ml): 74,00 TL Bursa Gazozu Gazlı İçecek (6x200 ml): 78,00 TL Jucy Vital 0 Elma Suyu (1 L): 47,50 TL

#4
Foto - Zeytinyağı ve çayda indirim! BİM 31 Ekim-6 Kasım kataloğu yayınlandı!

Daphne Çikolatalı Sos Çeşitleri: 24,00 TL Şafak Pudra Şekeri (250 g): 20,50 TL Yazgan Mısır Nişastası (200 g): 12,50 TL Listede tekstil ve iç giyim ürünleri de yer alıyor. Söz konusu indirimli ürünler, 6 Kasım 2026 tarihine kadar tüm BİM mağazalarında geçerli olacak.

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