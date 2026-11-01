Zeytinyağı ve çayda indirim! BİM 31 Ekim-6 Kasım kataloğu yayınlandı!
BİM, 31 Ekim - 6 Kasım 2026 arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu yayınladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
BİM, 31 Ekim - 6 Kasım 2026 arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu yayınladı.
Temel Gıda ve Kahvaltılıklar Komili Natürel Sızma Zeytinyağı (1 L): 299,00 TL Doğuş Siyah Çay (1 kg): 345,00 TL Ofçay Siyah Çay Hazine Filiz (1 kg): 329,00 TL Serel Çifte Kavrulmuş Tahin (1 kg): 159,00 TL Balparmak Yayla ve Ova Balı (460 g): 299,00 TL Binboğa Pratik Kapak Çiçek Balı (325 g): 119,00 TL İnci Siyah Zeytin (381-460 Adet/Kg - 1 kg): 134,00 TL İlkgün Reçel Çeşitleri (380 g): 82,50 TL
Bakliyat, Çorba ve Hazır Gıdalar Lezzet-i Efsane Basmati Pirinç (2,5 kg): 219,00 TL Saban İri Kuru Fasulye (1000 g): 89,00 TL Saban Çiya Tohumu (250 g): 57,00 TL Ekmecik Fırınlanmış Mantı (500 g): 32,50 TL Knorr Çorba Çeşitleri (Ezogelin, Kremalı Tavuk, Mantar, Domates): 36,50 TL M.Z Ege Dürüm Çiğ Köfte (180 g): 22,50 TL Fıçı Turşu ve Sirke Çeşitleri (Jalapeno Turşusu: 49,50 TL, Üzüm/Elma Sirkesi 750 ml: 27,50 TL):
İçecekler ve Tatlı Malzemeleri Niğde Meşrubat Gazlı İçecek Gazoz (6x250 ml): 115,00 TL Sarıkız Gazlı İçecek Gazoz (6x200 ml): 74,00 TL Bursa Gazozu Gazlı İçecek (6x200 ml): 78,00 TL Jucy Vital 0 Elma Suyu (1 L): 47,50 TL
Daphne Çikolatalı Sos Çeşitleri: 24,00 TL Şafak Pudra Şekeri (250 g): 20,50 TL Yazgan Mısır Nişastası (200 g): 12,50 TL Listede tekstil ve iç giyim ürünleri de yer alıyor. Söz konusu indirimli ürünler, 6 Kasım 2026 tarihine kadar tüm BİM mağazalarında geçerli olacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23