  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bursaspor, PFDK'ya sevk edildi
Spor

Bursaspor, PFDK'ya sevk edildi

Bursaspor, 2-1 kazandığı Balıkesirspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 12:48:00 -
Bursaspor, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bursaspor, Balıkesirspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bursaspor Kulübü'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan Bursaspor - Balıkesirspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay