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Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-06-24 14:50:11 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

BURSA (AA) - Bursa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının üzerlerinde, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 350 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteye tabi bir miktar hap, uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 3 bin 500 lira ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye getirilen S.T. ve U.K, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Gözaltında bulunan diğer 5 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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