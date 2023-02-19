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Yerel Bursa'da satırlı ve silahlı kavga
Yerel

Bursa'da satırlı ve silahlı kavga

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren çiğ köfte işletmesinde husumetliler arasında satırlı, silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 03:35:00 -
Bursa'da satırlı ve silahlı kavga

Olay 23.30 sıralarında Cumhuriyet mahallesi Gazi Atatürk caddesi üzerinde faaliyet gösteren çiğ köfte işletmesinde meydana geldi. Çiğ köfte yemeye giden Kemal C.(29), husumetlisi olan Özgür A. ile işyerinde denk geldi. İki şahsın arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kemal C. satırla, Özgür A. ise tabancayla saldırdı. Özgür'ün ateşlediği tabancadan çıkan mermi sol bacağına isabet etti. Kemal, kanlar içinde kalırken, şüpheli Özgür A. İse kaçarak kayıplara karıştı. Kavga sonucu işyerinin camları kırıldı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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