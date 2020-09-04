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Aktüel Bursa'da SARS COV-2’ye karşı nano-solüsyon çalışması sonuç verdi
Aktüel

Bursa'da SARS COV-2’ye karşı nano-solüsyon çalışması sonuç verdi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:54:24 -
Bursa'da SARS COV-2’ye karşı nano-solüsyon çalışması sonuç verdi

BURSA (AA) - Bursa Çekirge Devlet Hastanesinde görevli Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı tarafından geliştirilen nano-solüsyonların, yapılan çalışmalar sonucu bakteri ile virüslerin üremesi ve çoğalmasını durdurduğu belirlendi.

Bursa Uludağ Üniversitesinden (BUÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Op. Dr. Sabancı, nanoteknoloji ile viral ve bakteriyel enfeksiyonlardan korunma amacıyla nano-solüsyonlar geliştirdi.

Geliştirilen solüsyonların antimikrobiyal ve antivirütik etkileri ise BUÜ ve Çukurova Üniversitesinden akademisyenlerin iş birliğiyle gösterildi. Çalışmada, solüsyonların bakteri ile virüslerin üremesi ve çoğalmasını durdurduğu tespit edildi.

BUÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cüneyt Özakın tarafından bakterilerde, Translasyonel Tıp, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Agantem Genetik Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atıl Bişkin tarafından ise Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan "in vitro" çalışmalar doğrultusunda, bu nano-solüsyonun SARS COV2 virüsünün replikasyonunu (kopya edilme sürecini) normal dokuya zarar vermeden durdurduğu gösterildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında çalışan araştırma ekibi, bunu projelendirerek, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının hastalıkların önlenmesi, erken tanı ve tedavisi, destek ve izlemesinde kullanılabilecek ve hastaların mağduriyetini azaltacak her türlü tıbbi cihaz ve biyomalzemenin geliştirilmesine yönelik açtığı çağrıya başvurdu.

Akademisyenler, projenin değerlendirme sürecinin devam ettiğini bildirdi.



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