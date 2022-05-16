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Yerel Bursa'da sanayi bölgesinde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Yerel

Bursa'da sanayi bölgesinde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Bursa’da Barakfakih Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 14:29:00 -
Bursa'da sanayi bölgesinde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Bursa'da ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Kestel ilçesinde bulunan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ısı yalıtım sistemleri üretimi yapan fabrikada çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar kent merkezindeki birçok noktada görüldü.

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