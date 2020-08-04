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Aktüel

Bursa'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:24:29 -
Bursa'da kayalıklardan düşen kişi yaralandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kayalıklardan dere yatağına düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Biltekin (29), yaklaşık 30 metre yükseklikteki kayalıklardan Maksem Mahallesi'ndeki Gökdere'nin yatağına düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Biltekin ekiplerce sedyeyle dere yatağından çıkarılarak ambulansa taşındı.

Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Biltekin tedavi altına alındı.



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