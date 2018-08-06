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Bursa'da FETÖ operasyonu! 24 Polis gözaltında

Bursa'da düzenlenen FETÖ operasyonunda meslekten ihraç edilen 24 polis gözaltına alındı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:32
Bursa'da FETÖ operasyonu! 24 Polis gözaltında

Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 24 polis gözaltına alındı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen meslekten ihraç edilmiş 25 polis memurunun yakalanması için sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, şüphelilerden 24'ü yakalandı. Bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 09:32
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