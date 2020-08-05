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Aktüel

Bursa'da evlerden ziynet eşyası ve para çalan kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:10:33 -
Bursa'da evlerden ziynet eşyası ve para çalan kişi yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 5 evden hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bağlarbaşı ve Hamitler mahallelerinde 5 ayrı evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ö.A. (20) olduğunu tespit etti.

Zanlı, ikametinde çaldığı ziynet eşyaları ve paralarla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

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