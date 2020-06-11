  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'da "arabalı sinema" etkinliği düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 02:10:07 -
Bursa'da "arabalı sinema" etkinliği düzenlendi

BURSA (AA) - Nilüfer Belediyesi tarafından "arabalı sinema" etkinliği gerçekleştirildi.

Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sinemaseverler arabalarını uygun yerlere park etti.

Uzun süredir dışarıda sinema keyfi yaşayamayanlar için gerçekleştirilen etkinlikte "Yılanların Öcü" filmi görüntülendi.

Film gösterimleri sırasında arabalı sinema nostaljisinin bir parçası olan patlamış mısır, gazoz gibi yiyecek ve içecekler de alanda servis edildi.

Etkinlik kapsamında 12 Haziran'da "İtirazım Var", 17 Haziran'da "Selamsız Bandosu", 19 Haziran'da "Ölümlü Dünya", 24 Haziran'da "Ah Güzel İstanbul", 26 Haziran'da "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", 1 Temmuz'da "Vesikalı Yarim" ve 3 Temmuz'da ise "Unutursam Fısılda" filmleri gösterilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı