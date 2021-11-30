Bursa’da 2022 yatırım yılı olacak

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin üçüncü oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. 17 ilçe belediyesinin bütçelerinin de görüşüldüğü toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi görüşüldü. Performans esaslı hazırlanan 2022 bütçesinin hizmet alanı dağılımlarında ulaşım yüzde 20, sosyal ve sağlık hizmetleri yüzde 14, yeşil alan ve çevre yüzde 10, planlı kentleşme yüzde 6, kültür ve turizm yüzde 5, afet yönetimi yüzde 4, şehir ve toplum düzeni için ise yüzde 1’lik bir pay öngörüldü.

Ulaşıma 730 milyonluk bütçe

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında ulaşım alanında 730 milyon liralık bütçe ile 74 faaliyetin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Raylı sistemlerde Emek - Şehir Hastanesi imalatı devam etmesi ve Kent Meydanı Terminal hattının tamamlanması planlanıyor. Üniversite Görükle Metro Hattının yüzde 10’unun tamamlanması öngörülürken, Adliye Kavşağı ile Çelebi Mehmet Bulvarı Avrupa Konseyi Bulvarı bağlantı kavşağının tamamlanması, Durmazlar ve Sarı Cadde kavşaklarının da yüzde 10 gerçekleşme planlanıyor. Mudanya yolu Geçit Bademli bağlantı Köprüsü, Mudanya yolu Yeni Karaman bağlantı Köprüsü, Nilüferköy Geçit bağlantı Köprüsü ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi köprüsü ile Samanlı köprülerinin tamamlaması, Stadyum Soğukkuyu bağlantı Köprüsü’nün de yüzde 10 oranında tamamlanması bekleniyor. Yine ulaşım alanında şehrin muhtelif yerlerindeki mevcut yolların kalitesinin geliştirilmesi ve yeni yolların açılmasıyla ilgili olarak 240 milyon liralık asfalt dökümü, 300 kilometre sathi kaplama ve 200 kilometrekarelik parke temini yapılması hedeflendi.

Kentsel dönüşüm ve yeşile yatırım

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında planlı kentleşmeye 211 milyon TL, yeşil alan ve çevre yatırımlarına da 346 milyon TL yatırım yapılması öngörülüyor.

Kentsel dönüşüm alanında Yiğitler Esenevler 75. Yıl Mahallesi Kentsel Dönüşümü için kamulaştırmaların tamamlanması, Atatürk Kongre Kültür Merkezi batısındaki kentsel dönüşüm alanında kamulaştırmaların yüzde 20'sinin tamamlaması, Beşyol Kavşağı Kentsel dönüşüm alanında da kamulaştırmaların yüzde 50 oranında tamamlanması öngörüldü. Kentsel tasarım alanında Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çekirge Zübeyde Hanım Caddelerinde kentsel tasarım projesinin tamamlanması planlanıyor.

Gökdere Millet Bahçesi ile Demirtaş Mesire alanının 2022 yılı içinde tamamlanması hedeflenirken, Ürünlü Millet Bahçesi’nde fiziki gerçekleşmenin yüzde 10, 75 Yıl Parkı'nda yüzde 50 ve Hasköy Mesire alanında da yüzde 20 olması öngörüldü.

Toplam 166 milyon TL yatırım yapılması planlanan kültür ve turizm alanında da Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi, Karacabey Kültür Merkezi ve Orhaneli Kültür Merkezi'nin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 50 olarak gerçekleşmesi öngörüldü. Tarihi ve kültürel miras alanındaki çalışmalar kapsamında da Ziraat Mektebi restorasyonu ile Ertuğrulbey Meydan uygulamasının tamamlanması, Bitinya Galerilerinin dijital müzeye dönüştürülmesi projesinde de fiziki gerçekleşmenin yüzde 50’yi bulması planlandı.

Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerden de taviz vermeyecek. Kart 16 ile 2022 yılında 10 bin kişiye ulaşmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki yıl 10 yeni ana kucağını da Bursa’ya kazandıracak. İnşaatı devam eden Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin yüzde 75 oranında tamamlanması planlanırken, Yenişehir ve Arabayatağı Pazar alanlarının da tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin performans esaslı olarak hazırlanan 2022 bütçesi meclis toplantısında oy çokluğu ile kabul edildi.