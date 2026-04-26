Galatasaray taraftarından çirkin saldırı! Sporun birleştirici ruhuna gölge düştü
Rams Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan derbi müsabakasının 51'inci dakikasında, Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan deplasman tribününde istenmeyen olaylar patlak verdi. Galatasaray tarafında yakılan çok sayıda meşale, alt kattaki Fenerbahçe tribünlerine atıldı.
Meşaleler tribünlerin içine düştü
Galatasaray tribünlerinde yakılan meşalelerin Fenerbahçeli taraftarların arasına fırlatılmasıyla deplasman tribününde büyük bir panik ve arbede yaşandı. Atılan yanan maddelerin taraftarların üzerine gelmesi nedeniyle o bölgedeki taraftarlar geri çekilmek zorunda kaldı.