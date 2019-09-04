0553 313 94 23

Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ 280 konut sözleşmesi ne zaman yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanığı (TOKİ) tarafından Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ 280 konut projesi kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ sözleşmesi ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ konutları için, 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında T. Halk Bankası’ın Bursa’da bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilmişti. TOKİ konutları sözleşme nasıl imzalanır? TOKİ sözleşme imzalama için gerekli evraklar nelerdir?

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:24
Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ 280 konut sözleşmesi ne zaman yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanığı (TOKİ) tarafından Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ 280 konut projesi kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ sözleşmesi ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ konutları için, 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında T. Halk Bankası’ın Bursa’da bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilmişti.

- 2+1 nitelikli konutlar için;

- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2- 3+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade,

ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. 2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yi-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na olana göre artırılacaktır. ilk dönemsel artış teslim tarihine göre idarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Taksit ödemeleri, 3+1 konutlar için sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. TOKi tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar idarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T. Halk Bankası A.i.’nin Özlüce iubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

TOKİ konutları sözleşme nasıl imzalanır?

1. il/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Bursa il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ konutları cayma nasıl olur?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

TOKİ konutlarında oturma ve devir

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir. Gayrimenkul Satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:24
  1. Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ 280 konut sözleşmesi ne zaman yapılacak?
  2. TOKİ sözleşme imzalama için gerekli evraklar nelerdir?
  3. TOKİ sözleşme imzası için istenen belgeler neler?
  4. toki bursa irfaniye konutları ne zaman teslim edilecek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arda Turan'a dava! "Psikolojim bozuldu"
    1. Arda Turan'a dava! "Psikolojim bozuldu"
    2. TEDMEM: “Okul müdürlerinin iletişim..
    3. Gaziye ve dünya şampiyonuna sponsor..
    4. Avrupa borsaları
    5. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi..
    6. İzmir Tire 3. etap 529 konut..
    7. Turkcell’den yeni mezunlara ’GNÇYTNK..
    8. Adana'da feci kaza! Tır ile motosiklet..
    9. Müge Anlı'da neler oldu? 20 yıllık..
    10. Acılı anne isyan etti: Oğlumu onlara..
    11. Partizan, Markovic'i transfer etti
    12. İzmit Belediyesi meclisinde 15 gündem..
    13. Rektör Şenocak’tan Bakanlar Pakdemirli..
    14. Prof. Dr. Çınar: “Görevimiz doğaya..
    15. Lüks yatın deposu 2 milyon 200 bin..
    16. Avrupa derin kriz sendromuna girdi
    17. Denetimli serbestlik hükümlüleri..
    18. Trafiğe 7 ayda 380 bin 834 aracın..
    19. TİKA, Musul'da köprü onaracak
    20. Başkan Tarhan’dan en az oy aldığı Tol..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi