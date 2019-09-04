Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ 280 konut sözleşmesi ne zaman yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanığı (TOKİ) tarafından Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ 280 konut projesi kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ sözleşmesi ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ konutları için, 06 Mart -19 Nisan 2019 tarihleri arasında T. Halk Bankası’ın Bursa’da bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilmişti.

- 2+1 nitelikli konutlar için;

- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2- 3+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade,

ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. 2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yi-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na olana göre artırılacaktır. ilk dönemsel artış teslim tarihine göre idarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, 2+1 konutlar için konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Taksit ödemeleri, 3+1 konutlar için sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. TOKi tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar idarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T. Halk Bankası A.i.’nin Özlüce iubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.

TOKİ konutları sözleşme nasıl imzalanır?

1. il/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Bursa il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ konutları cayma nasıl olur?

Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

TOKİ konutlarında oturma ve devir

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 1 (bir) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir. Gayrimenkul Satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.