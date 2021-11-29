  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Gündem

Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri kuvvetli lodos nedeniyle yapılamayacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 10:08:00 -
Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 07.00'de yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de aynı nedenle gerçekleştirilememişti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'ın ziyaretini böyle anlattı: 30 yıldır böylesini görmedim
Siyaset

Başkan Erdoğan'ın ziyaretini böyle anlattı: 30 yıldır böylesini görmedim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir ziyareti hakkında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Sadece Bayraklı'da konut teslim..
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Galatasaray bırakırsa alırız
Spor

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Galatasaray bırakırsa alırız

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Aytaç Kara'yı istediklerini söyledi.
Korkutan görüntü! Şehrin 10 günlük suyu kaldı
Aktüel

Korkutan görüntü! Şehrin 10 günlük suyu kaldı

Çorum'da şehre su sağlayan 3 barajda seviye oldukça düştü. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, barajların kente sadece 10 gün daha s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay