  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Burkina Faso'da terör saldırısı! Jandarma pusuya düşürüldü
Dünya

Burkina Faso'da terör saldırısı! Jandarma pusuya düşürüldü

Burkina Faso'da düzenlenen 2 terör saldırısında 2 sivil ve 13 jandarma hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 19:53:00 -
Burkina Faso'da terör saldırısı! Jandarma pusuya düşürüldü

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Centre-Nord Bölgesi'nde bir yolcu otobüsünün geçişi sırasında yola tuzaklanmış patlayıcı infilak etti.

Olayda 2 sivil yaşamını yitirirken ordu saldırının yaşandığı bölgeye bir ekip gönderdi. Jandarma ekiplerinin aracı da saldırının yaşandığı bölgeye çok yakın bir mevkide pusuya düşürüldü. Saldırıda 13 jandarma hayatını kaybetti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DAEŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay