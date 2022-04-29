Burkina Faso'da müfettiş ile 2 çocuğu kaçırıldı

Ülkenin kuzeyinde, 83 yaşındaki Amerikalı rahibe Suellen Tennyson da görev yaptığı Yalgo Manastırından 5 Nisan'da kaçırılmıştı. Tennyson'dan o günden beri haber alınamıyor.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırılar düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.