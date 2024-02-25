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Dünya Burkina Faso'da kanlı saldırı
Dünya

Burkina Faso'da kanlı saldırı

Yeniakit Publisher
2024-02-25 19:53:00 -
Burkina Faso'da kanlı saldırı

Burkina Faso'da pazar ayini sırasında bir kiliseye düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Dori Katolik Kilisesinden yapılan yazılı açıklamada, Sahel bölgesinin Seno eyaletinde bulunan Essakane köyündeki kilisenin pazar ayini sırasında kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırıya uğradığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Burkina Faso'da 2015'te baş gösteren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre, bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, geçen yıl yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA
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