Burhan Kuzu'dan sol medyaya sert tepki: Bunlar yobaz, bağnaz insanlar

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Burhan Kuzu, sol medyanın tutumuna ilişkin bazı eleştirilerde bulundu. Cumhuriyet gazetesi başta olmak üzere bazı sol medya organlarının kendisi hakkında iftira attığından şikayet eden Kuzu, iftira içerikli haberlere karşı kendisine cevap hakkı bile tanınmadığını söyledi. Kuzu, "Habercilik kaynakla konuşmayı gerektirir. Bunlar gelen haberin içeriğini araştırmadan, doğruluğunu teyit etmeden iftira atıyorlar. Bunun karşılığında bana da söz hakkı vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

'Bunlar basın özgürlüğünden bahsedecek, öyle mi?'

Cumhuriyet Gazetesi'nin kendisini sosyal medya hesaplarından da engellendiğini söyleyen Prof. Kuzu, şunları söyledi:

"İşi gücü benimle uğraşmak olan, ahlaksızca yalan heber yapan Cumhuriyet Gazetesi, hakkımda yaptığı iftira ve karalama dolu haberlere cevap vermemi de twitter ve diğer sosyal medya organlarından engellemiş. Sonra da bunlar basın özgürlüğünü savunacak öyle mi? Hadi oradan, yüzsüzler!"