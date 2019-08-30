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Burhan Kuzu'dan dikkat çeken sözler! 'CHP'li belediyelere çağrımdır, gelin beni dinleyin'

AK Partili eski vekil Burhan Kuzu, CHP'li belediyelerde yaşanan işçi kıyımıyla ilgili olarak flaş bir çağrıda bulundu.

30 Ağustos 2019 Cuma 17:40
Burhan Kuzu'dan dikkat çeken sözler! 'CHP'li belediyelere çağrımdır, gelin beni dinleyin'

AK Parti kurucularından olan ve TBMM'nin 22. 23. 24. 26. dönemlerinde milletvekilliği yapan Burhan Kuzu, işçi kıyımlarıyla gündeme gelen CHP'li belediyelere çağrıda bulundu.

Burhan Kuzu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi kıyımı yapan CHP’li belediyelere çağırımdır: Yeni kazandığınız belediyelerde Ak Partili diye çalışanları atıp,kıyım yaparak ah alıp beddua almak yerine,seçimlerde verdiğiniz sözü yerine getirip, yeni istihdam sağlayarak oralara kendi elemanlarınızı alın. Gelin beni dinleyin!!" ifadelerini kullandı.

"Derhal vazgeçin"

Kuzu, İmamoğlu'na seslenerek sözlerine şöyle devam etti:

Bir kişinin ekmeğiyle oynamak, çoluğunun çocuğunun rıskını kesmek çok büyük günah. Ekrem İmamoğlu, İBB’de işten çıkardığınız yüzlerce emekçinin ahı sizindir. Ah alarak siyaset yapmayın.Hem kendinize hem de İstanbul’a yazık edersiniz. İnsanların ekmeğiyle oynamaktan derhal vazgeçin.

"İşte CHP zihniyeti dediğimiz bu"

CHP’den AK Parti’ye geçen belediyelerde, siyasi görüşü nedeniyle hiç kimsenin ekmeğiyle oynanmıyor. Ama AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerde, sırf Erdoğan’ı sevdiği için inanılmaz işçi kıyımları yapılıyor. İşte CHP zihniyeti dediğimiz bu. Allah korkusu olmayan bir anlayış.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 17:40
  1. İstanbul
  2. Burhan Kuzu
  3. CHP

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