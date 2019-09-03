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Burhan Kuzu'dan Cihan Yaşar özürü! Cihan Yaşar kimdir?

AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, Ekrem İmamoğlu’nun batmanda düğününe katıldığı Cihan Yaşar’ı ‘terör örgütü üyesi' olmakla suçlamıştı. Cihan Yaşar’ın terör örgütü üyesi olmadığı ortaya çıkınca Burhan Kuzu özür diledi. Ekrem İmamoğlu'nun nikahına katıldığı Cihan Yaşar kimdir? Ekrem İmamoğlu, Cihan Yaşar'ın nikahına neden katıldı?

03 Eylül 2019 Salı 20:47
Burhan Kuzu'dan Cihan Yaşar özürü! Cihan Yaşar kimdir?

AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, Ekrem İmamoğlu’nun batmanda düğününe katıldığı Cihan Yaşar’ı ‘terör örgütü üyesi' olmakla suçlamıştı. Cihan Yaşar’ın terör örgütü üyesi olmadığı ortaya çıkınca Burhan Kuzu özür diledi. Ekrem İmamoğlu'nun nikahına katıldığı Cihan Yaşar kimdir?

Cihan Yaşar, 23 Haziran’da nikahı olan ancak seçim nedeniyle nikahını ertelettiğini CHP, İP ve HDP’nin ortak adayı Ekrem İmamoğlu’yla karşılaştığında kendisine söylemişti. Ekrem İmamoğlu da Cihan Yaşar’ın nikahına katılacağını söylemişti. 23 Haziran seçimlerinden sonra ikinci kez yıllık izin kullanmasıyla eleştirilen Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Cihan Yaşar’ın Batman’daki nikahına katıldı. AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, Cihan Yaşar’ın ’terör örgütü üyesi' olduğunu iddia etmişti. Kuzu, Cihan Yaşar adlı kişiyle ilgili yeni bir açıklama yaparak, yazdıklarının yanlış anlaşılmalara neden olduğunu dile getirdi.

"Yazdıklarım yanlış anlaşılmaya yol açtı"

Burhan Kuzu Twitter paylaşımında, "Geçtiğimiz hafta sonu İmamoğlu’nun Batman’da katıldığı bir düğünle ilgili yazdıklarım yanlış anlaşılmaya yol açtı. Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim. Yaşar ailesini ve genç çifti üzmek gibi bir niyetim asla yoktur. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 20:47
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