Burhan Kuzu: Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu...
AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, 'terör örgütü üyesi' olduğunu iddia ettiği Cihan Yaşar adlı kişiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.03 Eylül 2019 Salı 18:52
Burhan Kuzu sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'terör örgütü üyesi' olmakla suçladığı Cihan Yaşar'dan özür diledi.
Burhan Kuzu paylaşımında, "Geçtiğimiz hafta sonu İmamoğlu’nun Batman’da katıldığı bir düğünle ilgili yazdıklarım yanlış anlaşılmaya yol açtı. Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim. Yaşar ailesini ve genç çifti üzmek gibi bir niyetim asla yoktur. Genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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