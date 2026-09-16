Burdur'da yılın Ahisi seçilen 74 yaşındaki usta: Çırak 'kaç para vereceksin' diye soruyor

Burdur'da 2026 yılının Ahisi seçilen 74 yaşındaki Orhan Leblebici, dedesinden miras kalan şekerleme ve ceviz ezmesi imalatını sürdürecek yeni çırak bulmakta zorlandığını anlattı. Gençlerin meslek öğrenmek yerine ilk olarak ne kadar kazanacağını sormasından yakınan usta, "Bizlere geldiği yok da bir çırak gelse 'ne iş yapacağım' diye sormuyor da 'kaç para vereceksin' diye soruyor" dedi.

Yıllardır yetiştirdiği çıraklar kendi iş yerlerini açarak mesleğe devam etse de Leblebici yeni çırak bulamıyor. Usta, mesleklerin en büyük sorunlarından birinin yeni neslin geleneksel esnaflık mesleklerine ilgisizliği olduğunu belirtti.

"Maalesef iş öğrenmeye gelen gençlerimiz yok. Bizim şahsen yetiştirdiğimiz 3-5 çırak kalfa dükkan açtılar" diyen Leblebici, yeni neslin özellikle ufak meslek erbaplarına ilgi göstermediğini, bunun Türkiye'nin kanayan bir yarası olduğunu söyledi. Gençlerin çalışıp kazanmak yerine hazır kazanç peşinde olduğunu öne süren usta, "Maalesef bu durum günümüzün bir hastalığı. Bu durumun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dedesinin 1930'da açtığı dükkânda çıraklıktan ustalığa

Dedesinin 1930 yılında açtığı dükkânın kapısından çocuk yaşta giren Leblebici, yıllar içinde burada önce çırak, ardından kalfa ve usta oldu. Mesleği dedesinden ve babasından öğrendiğini anlatan usta, "Çocukluğumdan beri, dedem zamanından beri bu adreste şekerleme ve ceviz ezmesi imalatıyla uğraşıyorum" dedi.

Bir ömrü aynı dükkânda geçiren Leblebici, kendisinden önce dedesinin yaptığı gibi mesleğini 4. kuşak olan oğluna devretmeye hazırlanıyor. Kendisinden sonra bu geleneği devam ettirecek tek kişinin kendi çocuğu olduğunu ifade eden usta, "Zamanında biz de çırak olduk, kalfa olduk, usta olduk. Şimdi de bizden sonraki evladımız devam ettiriyor" diye konuştu.

Ahiliği eline, beline ve diline sahip olmak olarak tanımlıyor

Yılın Ahisi seçilmesini "Sağ olsun arkadaşlarımız bizi münasip görmüşler" sözleriyle karşılayan Leblebici, bin küsur yıldır devam eden Ahilik geleneğini kendi çapında ve imkânlar doğrultusunda sürdürmek istediklerini söyledi. Ahiliği eline, beline ve diline sahip olmayı benimsemiş bir teşkilat olarak tanımlayan usta, dünyada hemen hemen başka örneği bulunmadığını belirterek "Biz de elimizden geldiğince sürdürmeye gayret ediyoruz" dedi.

Ceviz ezmesinin kilosu şu anda 440 lira

Ceviz ezmesinin yapımını da anlatan Leblebici, "3'te 1 şeklinde yapıyoruz. Şeker, irmik ve ceviz. Bunlardan başka bir katkı maddesi yoktur. Tabii ki de şekeri kaynatmak için bir miktar su lazım" dedi. Eskiden beri bilinen bir isimleri olduğu için kendilerini tanıyan müşterilerin dükkâna geldiğini belirten usta, Burdur'un yöresel lezzetlerinden ceviz ezmesinin kilosunu şu anda 440 liraya sattıklarını söyledi.